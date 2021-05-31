إزالة 4 حالات بناء مخالف بسمالوط في المنيا

كلف اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، نائبه الدكتور محمد أبوزيد، بمتابعة سير العمل بمنظومة المتغيرات المكانية، بهدف رصد المخالفات، وتطبيق كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وتنفيذ الإزالة الفورية والتحفظ على مواد البناء.

من جانبه، قاد نائب محافظ المنيا، حملة مكبرة بمركز سمالوط، لإزالة حالات البناء المخالف والتي رصدتها وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة، حيث تم ضبط 4 حالات بناء مخالف بدون ترخيص، وتم إزالة حالة بناء في المهد والتحفظ على مواد البناء، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية مع باقي الحالات المخالفة.

رافق نائب المحافظ، خلال جولته اللواء وليد المعداوي رئيس المركز، ومتدربي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة (الدفعة الثالثة – دفعة الشهيد أحمد المنسي)، ومحمود عبد الله مدير وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة.

أكد نائب المحافظ، استمرار المتابعة الميدانية لكافة حالات التعد بالبناء المخالف والعشوائي على الأراضي الزراعية وبدون ترخيص، مشدداً على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وكان محافظ المنيا وافق على السير في إجراءات التقنين لـ 66 طلبا، لأراضي أملاك الدولة، بالصحراوي الغربي، حيث استوفت جميع الضوابط والشروط الخاصة بالتقنين، طبقاً للقانون 144 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية.

وشدد المحافظ على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالتيسير على المواطنين، والإسراع في بحث طلبات التقنين المقدمة مع مراعاة البُعد الاجتماعي.

وتابع المحافظ آخر مستجدات الموقف الحالي لملف التقنين، وإجمالي الأراضي التي تقدم أصحابها بطلبات التقنين، واجمالي الطلبات التي تمت الموافقة على فحصها، والطلبات التي قام أصحابها بدفع رسوم الفحص، فضلا عن عدد الطلبات التي تم فحصها والأراضي التي تمت الموافقة على معاينتها.

كما تابع المحافظ ايضا موقف الأراضي التي دفع أصحابها رسوم معاينتها، والأراضي التي تمت معاينتها، والأراضي التي تم إبرام عقودها وسدد أصحابها وفقا للقانون حفاظا على ممتلكاتهم.

أكد المحافظ، متابعته المستمرة والدورية لأعمال لجان تقنين التعديات على أراضي أملاك الدولة، مشددا على انه لن يسمح بأي تقصير في إنهاء ملف التعديات على أملاك الدولة والعمل على استرداد حق الشعب.