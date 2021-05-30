محافظ أسيوط المحطة الانتقالية الوسيطة للمخلفات الصلبة بأبوتيج

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط المحطة الانتقالية الوسيطة للمخلفات الصلبة بقرية الزرابي التابعة لمركز أبوتيج على مساحة 2 فدان بهدف وضع منظومة فعالة ومستدامة لإدارة المخلفات الصلبة والحفاظ على البيئة والصحة العامة.

يأتي ذلك ضمن مشروع البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة التابع لوزارة البيئة والممول من الاتحاد الأوروبي "EU" والحكومة السويسرية ممثلة في وزارة الدولة للشئون الاقتصادية "SECO" والحكومة الألمانية ممثلة في بنك التعمير الألماني "KFW" والوكالة الألمانية للتعاون الدولي "GIZ" بالتعاون مع الحكومة المصرية ممثلة في وزارة البيئة.

الاشتراطات الفنية ومعايير الجودة

وأكد محافظ أسيوط على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ مثل تلك المشروعات التي تقدم خدمات أفضل للمواطنين في القطاعات المختلفة كالبرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة مشدداً على الالتزام بالاشتراطات الفنية ومعايير الجودة في تنفيذ الأعمال مع ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

ولفت إلى أهمية تفعيل منظومة جمع القمامة من المنازل وتكثيف حملات التوعية للمواطنين والمجتمع بأهمية التخلص الأمن من المخلفات الصلبة والقمامة لرفع مستوى النظافة العامة بالتنسيق مع رؤساء الأحياء والمراكز فضلاً عن ضرورة التعاون والتنسيق بين مؤسسات وهيئات حكومية وغير حكومة والمجتمع المدني والجمعيات الأهلية مشيراً إلى الجهود التي تبذلها الدولة في حل مشكلة التخلص الآمن من المخلفات الصلبة والنهوض بمنظومة النظافة والحفاظ علي البيئة ودمجها في خطط التنمية المستدامة.