وفد من «الصحة» يزور العزل المنزلي بالغربية من مصابي فيروس كورونا

أجرى وفد وزارة الصحة والسكان جولة ميدانية لمتابعة الحالات التي تم تسجيلها عزل منزلي بالمستشفيات الغربية وذلك تنفيذا لفعاليات المبادرة الرئاسية لمتابعة حالات العزل المنزلي بجميع مراكز المحافظة، والذين ترددوا على المستشفيات وتم خضوعهم للعزل المنزلي.

كما يأتي ذلك من خلال الفرق الطبية، لمتابعة الحالة الصحية لجميع حالات المصابين بفيروس كورونا المستجد، مع مراعاة كبار السن ومرضى الأمراض المزمنة، ومتابعة مستجدات الحالة الصحية لهم من خلال تنظيم زيارات منزلية بصفة مستمرة وفقا لبرتوكول وزارة الصحة.

وفد من «الصحة» يزور العزل المنزل بالغربية من مصابي فيروس كورونا

وأكد الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، تقديم كل الخدمات الطبية والعلاجية للمصابين بفيروس كورونا المستجد، بالعزل المنزلي، وذلك ضمن خطة الدولة لمتابعة آخر المستجدات المتعلقة بتقديم المراحل العلاجية لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد.

استمرار اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية أثناء العمل بالغربية

وكما وجَّه جميع الفرق الطبية باتخاذ كل الإجراءات الوقائية والاحترازية أثناء العمل، مع تقديم الإرشادات الصحية للمواطنين والدعم النفسي لهم، مؤكداً على توفير كل المستلزمات الوقائية للفرق الطبية، والتدريب الجيد لهم على أعمال المبادرة الرئاسية، واتباع كل أساليب مكافحة العدوى، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.