صحة الغربية: اليوم..ختام «المسح الميداني» لمصابي كورونا

تواصل إدارة الطب الوقائي والوبائيات في مديرية الصحة بالغربية، المسح الميداني لليوم الثالث على التوالي، لاكتشاف مصابي فيروس كورونا، ضمن خطط الحد من انتشار فيروس كورونا والتصدي له.

وقال الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، إن إدارة الطب الوقائي والوبائيات بالمديرية تختم اليوم فاعليات مبادرة المسح الميداني لاكتشاف المصابين بكورونا في مدن ومراكز وقرى المحافظة، وذلك بعد أن استمر عملهم 3 أيام على التوالي، موضحا أن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، من أجل الاكتشاف المبكر لفيروس كورونا بالأحياء والقري والمراكز المكتظة بالسكان بالغربية.

وبيّن «حميدة»، أن المديرية شكلت لجانا من إدارة الطب الوقائي والوبائيات، ويتم اختيار الأماكن أو المناطق التي يخضع فيها المواطنون للمسح بشكل عشوائي، ودائما ما نراعي في اختيار الأماكن أو المناطق المكتظة بالسكان، ويتم إجراء فحوصات واختبارات لقياس إيجابية الدم للأجسام المضادة لفيروس كورونا وهدف المبادرة تحديد الموقف الوبائي بالمحافظة.

وأضاف « وكيل وزارة الصحة بالغربية» أن اللجان بدأت أعمالها في قرى مراكز قطور وزفتى وطنطا وبسيون، ونستهدف أكثر القرى عالية الكثافة السكانية، ويتم إجراء المسحات الطبية وفي حالة ثبوت إصابة أو أعراض يتم صرف العلاج لهم بشكل فوري أو نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج إذا كانت الحالة شديدة الخطورة، وأن المسح الميداني يكون لكل الأشخاص وليس من تظهر عليهم الأعراض فقط.