«صحة الغربية»: لم نرصد أي إصابات بالفطر الأسود في مستشفيات العزل

أكد الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، في تصريحات صحفية اليوم، أن الفطر الأسود يصيب كبار السن في الوجه والعين والفكين بشكل مفاجىء، وذلك حال تعرضهم للأمراض المناعية، مشيرًا إلى أن مصابي فيروس كورونا عرضة للإصابة بهذا المرض بسبب نقص المناعة، وهو ما قد يعرض حياتهم لخطر الموت المفاجىء.

وتابع «حميدة»، بأن كل أقسام العزل الخاصة بمرضى كورونا بالمستشفيات العامة والحميات والصدر بالمحافظة لم تتلق أي حالة إصابة بالفطر الأسود، مؤكدًا أن كافة الغرف وأقسام العزل يتم تطهيرها وتعقيمها بشكل دوري، من خلال استخدام مطهرات وقائية لحماية الطواقم الطبية من أبناء الجيش الأبيض.

تدشين غرفة عمليات وطوارىء لتلقي شكاوى واستغاثات المواطنين

وأشار وكيل وزارة الصحة إلى تفعيل غرفة العمليات بديوان المديرية لتلقي أي شكاوى من المواطنين، والتنسيق الكامل للحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا، مؤكدًا عدم رصد أي إصابة بالفطر الأسود.

وكان وكيل الصحة كشف عن تعافي وخروج 54 مصاب كورونا من مستشفيات الغربية عقب التأكد من سلبية نتائج التحاليل والمسحات الخاصة، ليرتفع نسبة المتعافين من فيروس كورونا بالمحافظة.

وأضاف «حميدة»، أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية شددا على العمل بكل جدية من أجل تحقيق أفضل سبل الراحة والعناية بالمرضى المصابين بكورونا، مع التأكيد على تقديم التوعية باتباع الإجراءات الإحترازية والتباعد الاجتماعي بين المواطنين.

وأشار وكيل الوزارة إلى مناشدة المواطنين بسرعة التسجيل على الموقع الإلكتروني المخصص للحصول اللقاح.