استعدادات صحة الغربية للفطر الأسود.. مصادر: إجراء 5 عمليات للمصابين

تشهد مستشفيات محافظة الغربية رفع حالة الطوارئ القصوى ودرجة الاستعدادات اللازمة لاستقبال أي مواطن مصاب بمرض الفطر الأسود، خاصة بعد ظهور أول حالة بالمحافظة في إحدى قرى المحلة، إلى جانب استقبال أحد المستشفيات الخاصة نحو 5 حالات مصابة بالفطر الأسود وإجراء عمليات جراحية.

أقسام عزل لاستقبال مرضى الفطر الأسود

قال الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، إن جميع مستشفيات الغربية التابعة لمديرية الصحة، بها أقسام عزل لاستقبال المرضى أصحاب الأمراض مثل كورونا والفطر الأسود والإيدز وغيرها، خاصة أن كافة المستشفيات لديها تعليمات مشددة باستقبال أي حالة أو مريض بالفطر الأسود وسرعة إبلاغ غرفة عمليات المديرية، والعمل على سرعة توفير الرعاية الطبية للمريض، موضحا أن مرض الفطر الأسود متواجد منذ فترات سابقة وليس مرتبط بفيروس كورونا أو جاء مع ظهوره، ويصيب المرضى أصحاب المناعة الضعيفة، ومتواجد في النبات ومعروف بين المزارعين بـ «رأس المسمار» خاصة في محصول الطماطم.

إجراء 5 عمليات جراحية لمرضى الفطر الأسود في مستشفى خاص

في الوقت ذاته، كشف مسؤول طبي في مديرية الصحة بالغربية، أن أحد المستشفيات الخاصة في مدينة طنطا استقبل نحو 5 حالات مصابة بالفطر الأسود، وتم إجراء عمليات جراحية لهؤلاء المرضى واستئصال العين وجزء من الفك لهم، مطالبا المواطنين أصحاب المناعة الضعيفة بأخذ كافة الإجراءات الاحترازية والاحتياطات للحفاظ على أنفسهم من الإصابة بمرض الفطر الأسود، خاصة أنه يصيب أصحاب المناعة الضعيفة.

رئيس جامعة طنطا يعلن توفير رعاية كاملة لمصابي الفطر الأسود

من جانبه، أكد الدكتور محمود زكي رئيس جامعة طنطا، أن مستشفيات طنطا الجامعي توفر أفضل الرعاية الطبية للمرضى وبصفة خاصة مرضى الفطر الأسود، وأن الحالة أو مريض الفطر الأسود كان يتلقى العلاج والرعاية الطبية اللازمة غير أن ذويه رفضوا استكمال العلاج وقرروا نقله إلى مستشفى خاص، مشددا على أن كافة مستشفيات طنطا الجامعي أبوابه مفتوحة أمام أي مريض وهناك تعليمات مشددة بسرعة التعامل مع الحالات المرضية الحرجة، مع رفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال أي حالة مصابة بمرض الفطر الأسود وسرعة توفير الرعاية الطبية له.