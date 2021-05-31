5 معلومات عن سلالة كورونا الجديدة في فيتنام

بعد إعلان فيتنام اكتشافهات نوعًا جديدًا من فيروس «كورونا»، الذى يعتبر مزيج من السلالات الموجودة في الهند والمملكة المتحدة، وصنفتها منظمة الصحة العالمية بأنها «سلالات ذات اهتمام عالمي»، أفاد وزير الصحة الفيتنامي نجوين ثانه لونج، بأن بلاده ستنشر قريبًا بيانات الجينوم المتعلق بالسلالة الجديدة لكي تتمكن كافة المختبرات في العمل على مواجهة تلك السلالة الجديدة.

وفى سطور، تستعرض «الوطن» كيفية انتشار السلالة الجديدة من الفيروس ومن هم أكثر المعرضين لخطر الإصابة بها وفقا لموقع «بلومبرج كنت».

1- قالت حكومة فيتنام إن اختبارات المعامل تظهر أن السلالة يمكنها أن تتكاثر بسرعة كبيرة، وتنتشر أكثر من تلك التي تم اكتشافها سابقًا.

2- يزداد تركيز الفيروس في الحلق بسرعة وينتشر بقوة في الهواء والبيئة المحيطة وداخل الغرف.

3- يمثل المسنون والذين يعانون من أمراض شيخوخة أو أمراض مزمنة الأكثر عرضة للإصابة بتلك السلالة، حيث حذرت الدولة من أنه نظرًا لأن السلالة الجديدة أكثر عدوى، قد تتسبب في المزيد من الوفيات في الأشخاص الذين لم يتلقوا اللقاح.

4- تم الإبلاغ عن ما يقرب من نصف حالات الإصابة المؤكدة البالغ عددهم 6396 حالة إصابة حادة في أبريل، وفقًا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الامريكية، وبحسب ما ورد من بيانات رسمية تم العثور على الطفرة الجديدة في ما لا يقل عن 30 بلدة من أصل 63 بلدة في فيتنام.

5- لا توجد بيانات متوفرة، حتى الآن، حول اذا ما كان هناك نوع معين من اللقاحات المتوفرة يمكن أن يتصدى لتلك السلالة، ففي بلد، مثل فيتنام، يزيد عدد سكانه عن 96 مليون شخص، تم تلقيح أقل من 30 الف أي ما يعادل 0.03% فقط من السكان، وبالتالي لا يمكن القطع بأن لقاح معين قد يتصدى للطفرة الجديدة.