«خرشيات» تطبيق مجاني يبتكره أستاذ بجامعة أسيوط لحسابات الحمض النووي

أعلن الدكتور أحمد المنشاوي، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، عن تميز الدكتور محمد أحمد الخرشي، الأستاذ المساعد بقسم الوراثة بكلية الزراعة بالجامعة، في ابتكار تطبيق «خرشيات»، وهو تطبيق موبايل مجاني يعد الأول من نوعه على مستوى الجامعات المصرية والمخصص لإجراء حسابات الحمض النووي والتفريد الكهربي وحسابات البادئ، وذلك تيسيرا على طلاب وباحثي كليتي الزراعة والعلوم وكافة المهتمين والباحثين في مجال الحمض النووي والبيولوجي.

الخرشي: البرنامج يتميز بسهولة الاستخدام وتم اختباره من قبل العديد من المهتمين بمجال البيولوجيا الجزيئية

وأوضح الدكتور محمد الخرشي، أن هذا البرنامج يتميز بسهولة الاستخدام وهو الأمر الذي تم اختباره من قبل العديد من المهتمين بمجال البيولوجيا الجزيئية، حيث يتم اختبار جميع الحسابات والأدوات التي يحتويها البرنامج لتجنب حدوث أخطاء البرمجة الشائعة، حيث يقدم البرنامج مجموعة من البروتوكولات التي تغطي مجالات البيولوجيا الجزيئية، ومنها «عزل المادة الوراثية، تركيز المادة الوراثية ، التفريد الكهربي، تحضير البادئ، درجة حرارة البادئ، تفاعل البلمرة المتسلسل، المولارية، تحضير المحاليل»، لافتاً أن هذا البرنامج يعمل بدون الاتصال بشبكة الإنترنت.

من جانبه أكد الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، على حرص إدارة الجامعة على دعم وتشجيع كافة المشروعات الابتكارية التي من شأنها الاستفادة من التطور التكنولوجي في كافة المجالات، مما يسهم في تسهيل أسلوب الحياة وتطويره بوجه عام، مشيراً إلى أن التطبيقات والمشروعات المبتكرة وغير النمطية التي تفيد العملية التعليمية والبحثية بالجامعة، وتسهل على الطلاب والباحثين وأعضاء هيئة التدريس في إجراء أبحاثهم وتعزيز إنتاجهم البحثي تعد من أهم الابتكارات التي تسعى إدارة الجامعة على تطوريها ودعمها.

وفي هذا الشأن، فقد كشف أن الجامعة تحظى بكوكبة من النابغين والمتميزين، خاصة في مجال التطبيقات التكنولوجية المستحدثة التي تواكب التطورات العالمية وترسخ لإستراتيجية الجامعة الهادفة إلى تشجيع الابتكار والإبداع والمساهمة بشكل فاعل في دعم التنمية العلمية.