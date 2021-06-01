تعرف على موعد انكسار الموجة الحارة.. يبدأ تدريجيا من اليوم

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية أنّ درجات الحرارة تنخفض اليوم الثلاثاء، بشكل بسيط على المحافظات كافة، ليشهد الأسبوع الحالي انخفاضا في درجات الحرارة عن بداية الأسبوع التي شهدت ارتفاعا في درجات الحرارة.

درجة الحرارة اليوم

وأكدت الأرصاد، أنّ الموجة الحارة التي بدأت الأسبوع الحالي تنكسر بداية من الخميس المقبل، ليسود طقس صيفي معتدل على البلاد، مضيفة أنّ درجة الحرارة اليوم تصل إلى 36 على القاهرة الكبرى والجيزة و27 على محافظة الإسكندرية والساحل الشمالي.

وأوضحت هيئة الأرصاد حالة الطقس ليلا، فيسود طقس معتدل على أغلب الأنحاء، كما أنّ اليوم الثلاثاء يشهد نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة، موضحة أنّ اليوم آخر يوم للموجة الحارة التي شهدتها البلاد منذ بداية الاسبوع الجاري وسوف يشعر المواطن بتحسن ابتداء من الثلاثاء.

درجة الحرارة اليوم الثلاثاء

القاهرة: العظمى 36 درجة والصغرى 22 درجة.

الإسكندرية: العظمى 27 والصغرى 21 درجة.

مطروح: العظمى 26 درجة والصغرى 19 درجة.

سوهاج: العظمى 43 درجة والصغرى 23 درجة.

قنا: العظمى 43 درجة والصغرى 23 درجة.

أسوان: العظمى 44 درجة والصغرى 24 درجة.

درجة الحرارة المتوقعة الأربعاء

القاهرة: العظمى 34 درجة والصغرى 22 درجة.

الإسكندرية: العظمى 26 والصغرى 21 درجة.

مطروح: العظمى 26 درجة والصغرى 19 درجة.

سوهاج: العظمى 40 درجة والصغرى 23 درجة.

قنا: العظمى 41 درجة والصغرى 23 درجة.

أسوان: العظمى 42 درجة والصغرى 24 درجة.

درجة الحرارة المتوقعة الخميس

القاهرة: العظمى 34 درجة والصغرى 22 درجة.

الإسكندرية: العظمى 26 والصغرى 21 درجة.

مطروح: العظمى 26 درجة والصغرى 19 درجة.

سوهاج: العظمى 40 درجة والصغرى 23 درجة.

قنا: العظمى 41 درجة والصغرى 23 درجة.

أسوان: العظمى 42 درجة والصغرى 24 درجة.