الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة خلال الأسبوع.. تصل إلى 41 على القاهرة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس حار مع بداية الأسبوع المقبل لتصل ذروة الحرارة يومي الاثنين والثلاثاء، حيث تصل الحرارة إلى 41 درجة على القاهرة الكبري والجيزة، و45 درجة على صعيد مصر، ويسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وأكدت الهيئة العامة للأرصاد، أنه سيسود طقس لطيف ليلا على القاهرة والوجه البحرى، لطيف على السواحل الشمالية، معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد، كما تشهد شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى السواحل الشمالية والوجه البحرى ومدن القناة، ونشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة اليوم السبت

القاهرة العظمى 34 درجة والصغرى 22 درجة، والإسكندرية العظمى 27 والصغرى 19 درجة، ومطروح العظمى 27 درجة والصغرى 18 درجة، وسوهاج العظمى 39 درجة والصغرى 23 درجة، وقنا العظمى 41 درجة والصغرى 23 درجة، وأسوان العظمى 42 درجة والصغرى 24 درجة.

درجة الحرارة غدا الأحد

القاهرة العظمى 37 درجة والصغرى 22 درجة، والإسكندرية العظمى 29 والصغرى 19 درجة، ومطروح العظمى 28 درجة والصغرى 18 درجة، وسوهاج العظمى 41 درجة والصغرى 23 درجة، وقنا العظمى 42 درجة والصغرى 23 درجة، وأسوان العظمى 44 درجة والصغرى 24 درجة.

درجة الحرارة بعد غد الاثنين

القاهرة العظمى 41 درجة والصغرى 22 درجة، والإسكندرية العظمى 33 والصغرى 19 درجة، ومطروح العظمى 34 درجة والصغرى 18 درجة، وسوهاج العظمى 44 درجة والصغرى 23 درجة، وقنا العظمى 45 درجة والصغرى 23 درجة، وأسوان العظمى 46 درجة والصغرى 24 درجة.