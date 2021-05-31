شروط سفر المصريين إلى السعودية 2021.. 5 مسحات و20 يوما من العزل

قبل أيام أصدرت المملكة العربية السعودية قرارا برفع حظر السفر أمام القادمين إلى المملكة العربية السعودية بحق 11 دولة، وذلك من قائمة تضم 20 دولة وضعتها المملكة في فبراير الماضي كإجراء احترازي للوقابة من فيروس كورونا تضم مصر.

ورغم صدور القرار الجديد لم يشمل رفع الحظر مصر ليظل وضعها ضمن قائمة الدول التى يحظر استقبال المصرييين منها مباشرة بينما يمكن سفر المصريين عبر دولة أخرى، وفقا لشروط سفر المصريين إلى السعودية 2021.

أول شروط سفر المصريين إلى السعودية 2021

وقال عادل حنفي، نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين في المملكة العربية السعودية، في تصريح لـ«الوطن»، إنه ليس للمصريين الآن إمكانية لدخول السعودية بشكل مباشر، إذ يقتصر الأمر بالنسبة للقادمين من مصر مباشرة على فئات معينة وهي فئة الدبلوماسيين وعائلاتهم والمواطنين السعوديين والكادر الصحي وعائلاتهم.

وأوضح عادل حنفي، بشأن شروط سفر المصريين إلى السعودية 2021، أن المخرج الوحيد في الوقت الحالي للراغبين في التوجه إلى المملكة، هو اللجوء إلى محطة ثالثة أو دولة محطة ينتقل المواطن المصري إليها من مصر ومنها إلى المملكة، مثلا عن طريق البحرين أو الأردن أو السودان أو كينيا، أو من أي دولة لا تحظر المملكة استقبال القادمين منها.

شروط سفر المصريين إلى السعودية 2021: الخضوع لثلاثة مسحات طبية

وأوضح حنفى، أنه فى إطار شروط سفر المصريين إلى السعودية 2021 فإن المواطن المصري سيكون عليه الذهاب إلى الدولة المحطة أو الترانزيت، وسيكون عليه الخضوع لعزل صحي لمدة 14 يوما، وإجراء 3 مسحات طبية خلال الـ14 يوما على أن تكون آخر مسحة فيهم في اليوم الرابع عشر.

وتابع: «أنه حال أتت المسحات الثلاث سلبية، فإنه يحق للمواطن الدخول إلى السعودية، ولكن هذا ليس كل شيء، فهناك إجراءات أخرى سيخضع لها المواطن المصري داخل المملكة».

شروط سفر المصريين إلى السعودية 2021: إجراء مسحتين طبيتين فى عزل بأحد فنادق المملكة

وأشار «حنفي» في سياق حديثه عن شروط سفر المصريين إلى السعودية 2021 إلى «أنه سيكون على المواطن المصري أيضا الخضوع لحجر صحي لمدة 6 أيام بأحد الفنادق المعتمدة لهذا الغرض في السعودية، وسيكون عليه إجراء مسحتين طبيتين جديدتين، على أن تكون الثانية في اليوم السادس من العزل، وفي حال أتت المسحات سلبية انتهى الأمر وأصبح داخل المملكة ويستطيع التحرك بشكل طبيعي».

ونبه نائب رئيس اتحاد عام المصريين في المملكة العربية السعودية إلى أن جميع هذه الإجراءات من عزل ومسحات وإقامة في فندق العزل بالسعودية تقع نفقتها على حساب المواطن المصري الراغب في السفر، مشيرا إلى أنه لا يشترط الحصول على لقاح كورونا أو أي من اللقاحات المعتمدة في المملكة، وذلك ضمن شروط سفر المصريين إلى السعودية 2021 السارية حتى الآن.