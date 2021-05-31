إحالة 5 لجنايات أمن الدولة قطعوا طريقا بالمنصورة بعد مصرع سيدة

أمر المستشار علاء السعدني، المحامي العام الأول لنيابة جنوب المنصورة الكلية، بمحافظة الدقهلية، اليوم الاثنين، بإحالة 5 متهمين إلى محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ المنصورة، في القضية رقم 829 لسنة 2021 جنايات أمن دولة طوارئ مركز أجا، والمقيدة برقم 80 لسنة 2021 کلي أمن دولة طواري جنوب المنصورة، لأنهم وآخرين مجهولين عطلوا وسائل النقل العامة وعطلوا سيرها، إثر وقوع حادث تصادم نجم عنه مصرع إحدى السيدات، ووجود تجمع كبير من بعض الأهالي قاطعين الطريق العام «المنصورة – القاهرة»، مستخدمين أدوات «حجارة».

إحالة 5 لمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ

وأحالت نيابة جنوب المنصورة الكلية، بعد الإطلاع على الأوراق وما تم فيها من تحقيقات، 5 متهمين وهم: «خالد م. ح.»، 31 سنة سائق، و«فتحي أ. ع.»، 23 سنة سائق «توكتوك»، و«محمد ع. أ.»، 31 سنة، صاحب محل ملابس، و«إبراهيم ع. م.»، 42 سنة، فلاح، و«محمود م. ح.»، 29 سنة، جزار، ومقيمون بقرية «نوسا الغيط»، بدائرة مركز أجا، وجميعهم مخلى سبيلهم، وذلك لأنهم في يوم 14 مايو الجاري، بدائرة مركز أجا، محافظة الدقهلية، عرضوا وآخرين مجهولين وسائل النقل العامة البرية للخطر، وعطلوا سيرها على النحو المبين بالتحقيقات.

التحقيقيات تؤكد قطع المتهمين وآخرين طريق القاهرة

وأكدت تحريات المباحث أنه إثر ورود بلاغ بوقوع حادث تصادم، نجم عنه مصرع إحدی السيدات، ووجود تجمع كبير من بعض الأهالي قاطعين الطريق العام «المنصورة – القاهرة»، مستخدمين أدوات «حجارة»، معطلين الطريق العام وحركة المواصلات العامة والخاصة، لمدة تجاوزت 10 دقائق، مسببین حالة من الرعب والفزع في نفوس الأهالي ومستقلي السيارات المارين على ذلك الطريق.

وبانتقال الأجهزة الأمنية والمباحث إلى مكان البلاغ، تبين تجمع من الأهالي وبرفقتهم المتهمين، مع تواجد حجارة بنهر الطريق العام، لإعاقة حركة السير به، وتمكنت المباحث من ضبط المتهمين، بينما لاذ آخرون بالفرار، وكان قصد المتهمين من ذلك بغرض التأثير على جهاز الشرطة، وتكدير السلم والأمن العام، على إثر وقوع حادث طريق، والمحرر عنه المحضر رقم 7073 لسنة 2021 جنح مركز أجا.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين عدة اتهامات، بأنهم شاركوا وآخرين مجهولين في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص، من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر، وكان الغرض منه منع تنفيذ أحكام القوانين، والتأثير على السلطات في أداء عملها باستعمال القوة والعنف، مع علمهم بالغرض المقصود من ذلك التجمهر، على النحو المبين بالتحقيقات .

كما تضمنت الاتهامات أنهم شاركوا وآخرين مجهولين في تظاهرة مؤلفة من أكثر من 10 أشخاص، للإخلال بالأمن والنظام العام، وتعطيل مصالح المواطنين، وتعريض حياتهم للخطر، والتأثير على سير العدالة، والمرافق العامة، وقطع الطرق والمواصلات، وتعطيل حركة المرور، بأن قاموا بغلق الطريق العام بواسطة حجارة على النحو المبين بالتحقيقات، وحازوا وأحرزوا وآخرين مجهولين أدوات حجارة، مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية.