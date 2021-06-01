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حظك اليوم الثلاثاء 1-6-2021 برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي

كتب:

الوطن
12:13 ص | الثلاثاء 01 يونيو 2021
برج الحمل

برج الحمل

مولود برج الحمل يتسم بالشجاعة، والثقة بالنفس، والتفاؤل، والصدق، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

يطالبك الفلك بالتروي وبتنظيم جهودك، وعليك أن تحترس وتدرس الأمور أولا.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

 القمر في منزلك الثاني عشر يدفعك للعزلة ويفيدك أن تحذر الظهور، ومع ذلك تتمتع بالقدرة على التأمل والتوصل لنتائج مذهلة.

 

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنانة روجينا، ويوافق تاريخ ميلادها 16 أبريل.

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