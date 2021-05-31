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محمود مسلم

حظك اليوم الاثنين 31-5-2021 برج الجدي على الصعيدين المهني والعاطفي

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الوطن
12:36 ص | الإثنين 31 مايو 2021
حظك اليوم برج الجدي

حظك اليوم برج الجدي

تحب أنثى برج الجدي الوصول إلى مراتب عالية خاصة فيما يتعلق بالعمل، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني والعاطفي، وذلك وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني وعليك أن تهتم بمضاعفة تركيزك لتحسن توجيه جهودك.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

المريخ بمواجهة برجك، ومن المهم أن تعتني بأقوالك وكلامك حفاظا على علاقاتك.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنانة سهير زكي، ويوافق تاريخ ميلادها 4 يناير.

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