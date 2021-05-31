رئيس التحرير

محمود مسلم

حظك اليوم الاثنين 31-5-2021 برج الحوت على الصعيدين المهني والعاطفي

كتب:

الوطن
12:36 ص | الإثنين 31 مايو 2021
حظك اليوم برج الحوت

حظك اليوم برج الحوت

من أبرز صفات مولود برج الحوت أنه كتوم لأسرار الآخرين ويحافظ عليها دائما، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني والعاطفي، وذلك وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

ينصحك الفلك أن تعتني بصحتك، ولا تبدد طاقتك فيما لا يفيد، واعمل في سرية وكتمان إذا أردت أن تحرز تقدما.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

القمر بمنزلك الثاني عشر ويدفعك ذلك للتأمل والعزلة وقد يساعدك ذلك على ترتيب أفكارك، فقط لا تتبرع بالحديث عن أخبارك.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة الراحلة تحية كاريوكا، ويوافق تاريخ ميلادها 22 فبراير. 

اقرأ المزيد:

حظك اليوم الأحد 30-5-2021 برج الحوت على الصعيد المهني والعاطفي

حظك اليوم السبت 29-5-2021 برج الحوت على الصعيدين المهني والعاطفي

حظك اليوم الجمعة 28-5-2021 برج الحوت على الصعيد المهني والعاطفي

حظك اليوم الخميس 27-5-2021 برج الحوت على الصعيدين المهني والعاطفي

حظك اليوم الأربعاء 26-5-2021 برج الحوت على الصعيدين المهني والعاطفي

حظك اليوم الثلاثاء 25-5-2021 برج الحوت على الصعيدين المهني والعاطفي

حظك اليوم الإثنين 24-5-2021 برج الحوت على الصعيدين المهني والعاطفي

حظك اليوم الأحد 23-5-2021 برج الحوت على الصعيدين المهني والعاطفي