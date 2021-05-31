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محمود مسلم

حظك اليوم الاثنين 31-5-2021 برج الدلو على الصعيدين المهني والعاطفي

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الوطن
12:36 ص | الإثنين 31 مايو 2021
حظك اليوم برج الدلو

حظك اليوم برج الدلو

مولود برج الدلو شخصية ذكية ويبحث دائما عن التحفيز الفكري، وهو على معرفة بمصالحه بشكل واسع جدًا، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني والعاطفي، وذلك وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

القمر في برجك يجعلك اليوم مبادرا وشجاعا مما يفتح الباب لحوار مهم.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي داعم واليوم تتجلى قدرتك على إظهار الكثير من الفتنة والإغراء.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنانة الراحلة ماري منيب، ويوافق تاريخ ميلادها 11 فبراير.

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