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محمود مسلم

حظك اليوم الثلاثاء 1-6-2021 برج الجوزاء على الصعيد المهني والعاطفي

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الوطن
12:14 ص | الثلاثاء 01 يونيو 2021
برج الجوزاء

برج الجوزاء

يعرف عن مواليد برج الجوزاء أنّهم اجتماعيون، ولهم قدرة كبيرة على التواصل وجاهزون دائما للمتعة والتسلية، ويُعتقد أنّ السبب يعود في ذلك إلى شخصيتهم المزدوجة، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس وعليك أن تعيد تنظيم أفكارك لتقاوم التشتت وفكّر جيدا لتتخذ قرارات سليمة.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

عطارد يتراجع في برجك.. لا تتسرع في ردود أفعالك ولا تُحبط إذا تعطّلت أو تأجلت أمور.

 

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنانة هالة صدقي، ويوافق تاريخ ميلادها 15 يونيو.

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