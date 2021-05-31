حظك اليوم الاثنين 31-5-2021 برج العقرب على الصعيدين المهني والعاطفي

مولود برج العقرب عنيف بطبعه، ويغار على من يحبه، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

ينصحك الفلك بعدم الالتفات لأحزان مضت، فقط استفد من خبراتك وانظر أمامك.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

القمر في مربع برجك وقد يصيبك ذلك بالقلق وتبحث عمّن يُظهر لك اهتماما وإخلاصا.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنان وائل جسار، ويوافق تاريخ ميلاده 22 نوفمبر.