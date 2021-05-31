كيفية متابعة تسجيل لقاح كورونا في مصر.. «الصحة» تجيب

خصصت وزارة الصحة والسكان الخط الساخن 105 لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا والمستجدات التي تطرأ عليه، واستقبلت الوزارة مجموعة من التساؤلات بشأن كيفية متابعة تسجيل لقاح كورونا في مصر، وردّت على الاستفسارات والتساؤلات، كما ناشدت الوزارة المواطنين بالاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية وكذلك التسجيل علي موقع لقاح كورونا.

كيفية متابعة تسجيل لقاح كورونا في مصر

وذكرت الوزارة في منشور توعوي لها، أنّه يجب التسجيل على موقع لقاح كورونا وإدخال المعلومات بطريقة صحيحة، وبعد ادخال الاسم الرباعي والحالة المرضية من عدمها والسن وكذلك الرقم القومي أو رقم البطاقة ثم إدخال الهاتف المحمول واختيار مكان التطعيم، سيتم إرسال رسالة نصية على الهاتف المحمول تفيد برقم طلب الحصول على لقاح كورونا.

وتابعت الوزارة في منشورها، أنّه سيتم إرسال رسالة بعد ذلك من وزارة الصحة يمكن من خلالها متابعة التسجيل للحصول على لقاح كورونا والتي تفيد بمكان وموعد التطعيم، وفي حال التغير أو الرغبة في تغير مكان التطعيم يتم الاتصال بالخط الساخن للوزارة 105.

وزادت الوزارة، أنّ فاعلية لقاحات كورونا في مصر، تصل لأكثر من 86%، مشيرة إلى أنّ لقاح سينوفارم الصيني، تصل درجة فعاليته إلى 86% من الحماية بخطر الإصابة بالفيروس، ما يجعله آمن وفعال ويفصل بين الجرعتين الأولى والثانية منه 21 يوما.

وتستمر وزارة الصحة في رفع اعلي درجات الاستعداد القصوي بجميع المستشفيات لمتابعة الموقف الوبائي لحظة بلحظة واتخاذ الإجراءات للوقاية من الفيروس أو غيره من الأمراض المعدية الأخري، وناشدت المواطنين في حال ظهور أي أعراض لابد من الذهاب للمستشفيات وطلب الرعاية في توقيت مبكر خاصة لو أنّ الحالة من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، مؤكدة أنّ جميع المستشفيات جاهزة لاستقبال أي حالات ولا صحة بمناشدة الوزراة المواطنين بعدم الذهاب المستشفيات.