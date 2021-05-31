مستقبل وطن يطلق حملة لمساعدة المواطنين على تلقي لقاح كورونا بالمحافظات

أطلق حزب مستقبل وطن، حملة لمساعدة المواطنين في التسجيل لتلقي لقاح «كورونا» في المحافظات، انطلاقًا من الدور المجتمعي للحزب، تحت رعاية المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس الحزب، وتنفيذًا لتوجيهات النائب أشرف رشاد الأمين العام والنائب الاول لرئيس الحزب.

محافظة الجيزة

ففي محافظة الجيزة تحت إشراف النائب عادل ناصر أمين الحزب بمحافظة الجيزة، واصلت أمانة الحزب بمركز البدرشين مساعدة أهالي قرية الطرفاية في التسجيل لتلقي لقاح فيروس كورونا.

وقال شعبان هيكل، أمين حزب مستقبل وطن بمركز البدرشين، إنّ وفدا من أمانة الحزب بالمركز اتجه إلى أمانة الوحدة الحزبية بقرية الطرفاية بمجموعة من الشباب وذلك بالمساهمة لتسجيلهم على الموقع الرسمي لوزارة الصحة لتلقي لقاح فيروس كورونا.

واضاف هيكل، أنّ شباب الحزب سجل لأهالينا بقرية الطرفاية الذين توافدوا إلى مقر الوحدة الحزبية لإتمام عملية التسجيل، والذين بلغ عددهم 56 مواطن، مشيرًا إلى أنّ على من يرغب بالتسجيل لتلقي لقاح فيروس كورونا الذهاب إلى مقر الحزب.

محافظة أسيوط

وفي محافظة أسيوط، واصل حزب مستقبل وطن في مقره الرئيسي، حملة منح اللقاح للوقاية من فيروس كورونا، حيث فتح الحزب أبوابه منذ الصباح الباكر خلال الأيام الماضية، وتوافد المواطنون الذين سجلوا بالحزب قبل أيام لأخذ اللقاح، وجرى منح مئات المواطنين مواطن اللقاح.

وحسب أمانة الحزب بأسيوط، اصطف منذ الساعات الأولى للحملة مواطنون من فئات المواطنين في أسيوط كافة، بين كبار السن سيدات ورجال وشباب وسط تنظيم كامل من لجنة النظام وأمانة الشباب بمستقبل وطن حيث تواجد منذ انطلاق الحملة المهندس ياسر عمر أمين الحزب والدكتور على مهران مساعد أمين الحزب.

وتأتي جهود حزب مستقبل وطن، في إطار السياسه التي ينتهجها حزب مستقبل وطن لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي ومؤسسات الدولة المصرية من خلال إطلاق المبادرات وتنظيم الفعاليات لتلبية احتياجات المواطنين للتخفيف عنهم تفعيلًا لمبادرة 100 مليون صحة.