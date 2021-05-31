جامعة المنصورة تعلن الخطة الزمنية لامتحانات التيرم الثاني 2021

أعلن الدكتور محمد عطية البيومي، نائب رئيس جامعة المنصورة لشئون التعليم والطلاب، إن امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2020-2021، بدأت يوم 29 مايو بمختلف كليات الجامعة، والبالغ عددها 18 كلية، وستنتهي يوم 30 يونيو، ويبلغ عدد الطلاب المقيدين لأداء الامتحانات هذا العام حوالي 170 ألف طالب وطالبة بمختلف كليات الجامعة، تنفيذاً لقرارات المجلس الأعلى للجامعات، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

البيومي: الامتحانات متوافقة مع منظومة التعليم الهجين

وأضاف نائب رئيس الجامعة، في تصريح صحفي اليوم الاثنين، أن الامتحانات متوافقة لمنظومة التعليم الهجين، الذي يدمج بين نظامي التعليم التقليدي والتعليم عن بُعد، فضلاً عن عدم خروج الأسئلة عما تم تدريسه خلال التيرم الثاني، كما تم أيضاً التوسع في استخدام منظومة التصحيح الإلكتروني الخاصة بالجامعة، تماشياً مع سياسة التحول الرقمي من جانب، وتجنباً لتداول أوراق الامتحانات من جانب آخر.

تجهيز اللجان بإجراءات التباعد

وأشار نائب رئيس جامعة المنصورة لشئون التعليم والطلاب إلى أن مختلف الكليات انتهت من تجهيز لجان الامتحانات، مع ترك مسافات داخل اللجان، وتحقيق التباعد في الجلوس بين الطلاب، وكذلك استخدام المعقمات والمطهرات، فضلاً عن تخصيص لجان عزل للامتحانات، وفريق طبي داخل كل كلية .

وأكد على أنه نظراً للظروف الراهنة لجائحة كورونا، فيتقدم الطلاب الذين تثبت إصابتهم بفيروس كورونا المستجد بتقرير طبي معتمد من الجهة الطبية المختصة بالجامعة، ويكون الاعتذار عن الامتحانات التي تتزامن فقط مع فترة إصابة الطالب، وفقاً لما يقرره التقرير الطبي، ويُسمح له بدخول سائر الامتحانات عدا ذلك، وذكر أنه في النهاية تتمنى جامعة المنصورة لكل منتسبيها أداء موسم امتحانات آمن وموفق بإذن الله.

يذكر أن كليات جامعة المنصورة، والتي يبلغ عددها 18 كلية، يدرس بها 170 ألف طالب وطالبة، معظمهم من محافظات الدقهلية ودمياط والغربية.