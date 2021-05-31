حبس ربة منزل استولت على 7 ملايين جنيه من مواطنين بسوهاج

أمرت النيابة العامة بمركز المنشاه، جنوب محافظة سوهاج، بإشراف المحامي العام لنيابات جنوب سوهاج، بحبس ربة منزل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامها بالاستيلاء على 6 ملايين و850 ألف جنيه من 6 أشخاص، يقيمون بذات الناحية، بزعم استثمارها في مجال الاستثمار العقاري، مقابل أرباح شهرية، الا أنها لم تفي بتعهداتها معهم، ورفضت رد المبالغ إليهم.

تلقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة إخطاراً من العميد صلاح أبو سحلي، رئيس فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، منطقة الوجه القبلى، يفيد ورود بلاغ من مواطن يُدعى «هلال ع.»، 63 سنة، بالمعاش، ويقيم بدائرة مركز المنشاة، و5 أشخاص آخرين بتضررهم من سيدة تُدعى «بخيتة أ.»، 53 سنة، ربة منزل، وتقيم بناحية قرية «الحريزات الشرقية»، دائرة مركز المنشاه، لقيامها بالنصب عليهم، والحصول منهم على مبالغ مالية وصلت جملتها إلى 6 ملايين و850 ألف جنيه.

وتوصلت تحريات العقيد حسن الإمام، وكيل فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، منطقة الوجه القبلى، الي صحة ما جاء باتهامات الشاكين، وأضافت التحريات أن المذكورة مطلوب التنفيذ عليها في قضية تبديد بالحبس حضورياً سنة، واشارت التحريات إلى أن المتهمة استولت على الأموال من الشاكين، بزعم توظيفها في الاستثمار العقاري، مقابل أرباح شهرية، إلا أنها لم تفي بوعدها أو رد المبالغ المالية لأصحابها، وأن الشاكين حاولوا معها عدة مرات الحصول منها على أموالهم، إلا أنها كانت تماطل في تسديد المبالغ المستولى عليها.

وبعد استصدار إذن من النيابة العامة، توجهت قوة أمنية من ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة منطقة الوجه القبلي، إلى منزل المتهمة، بمشاركة قوة أمنية من ضباط مباحث مركز شرطة المنشاه، وتم القاء القبض عليها، وبمواجهتها، اعترفت بارتكاب واقعة الحصول على مبالغ مالية من الشاكين، وتعهدت برد المبالغ المالية إليهم.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة حمل رقم 2348 إداري مركز المنشاة لسنة 2021، وتولت النيابة العامة التحقيقات، وقررت حبس المتهمة 4 أيام احتياطياً على ذمة التحقيقات، مع مراعاة التجديد لها في الميعاد القانوني.