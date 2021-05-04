مسلسل كله بالحب الحلقة 22.. إلهام تترك الفيلا نهائيا وزينة تترك النصب

مسلسل كله بالحب الحلقة 22، شهدت خروج صابرين «إلهام»، من المستشفى، بعدما نجحت خطة أحمد السعدني «دكتور طارق»، في إجهاضها، بعدما اتفاق مع مصطفى درويش «إبراهيم كراكيبو»، بوضع بعض الحبوب المجهضة لطليقته صابرين «إلهام»، وبذلك يتمكن من الحصول على الفيلا بمفرده.

مسلسل كله بالحب الحلقة 22.. إلهام تغادر الفيلا وتعيش مع شقيقتها

قررت صابرين «إلهام»، بعد خروجها من المستشفى التوجه الفيلا، وجمعت متعلقاتها وملابسبها، وقررت الانتقال للعيش في منزل شقيقتها المتواضع والذي يقع في أحد المناطق الشعبية، وتحاول شقيقتها التخفيف عنها بعدما فقدت الطفل الذي ظلت تحلم به طوال حياتها ولن يصبح لديها فرصة آخرى للانجاب.

مسلسل كله بالحب الحلقة 22.. زينة تخبر صبحي أنها لن تعمله معه

كما أخبرت زينة «دهب»، صديقها سامر المصري «صبحي المحام»، الذي يقود عمليات النصب التي تشترك فيها دائما، أنه بعدما شاهدت مأساة صابرين «إلهام»، قررت أنها لن تشترك في أي من تلك العمليات مرة آخرى، وأنها سوف تفتح مشروعا خاص بها وتبحث عن حياه جديدة لحياتها.

الحلقات السابقة من مسلسل كله بالحب.. نجاح طارق في خطته

خلال الحلقة السابقة نجح أحمد السعدني «دكتور طارق»، في عقد اتفاق مع مصطفى درويش «إبراهيم كراكيبو»، بوضع بعض الحبوب المجهضة لطليقته صابرين «إلهام»، وذلك للتخلص من الجنين الذي من الممكن أن يكون سببا في حصولها على الفيلا لأنها ستكون أم حاضنة.

وبالفعل نفذ مصطفى درويش «إبراهيم كراكيبو»، بعدما حصل على موافقة سامر المصري «صبحي المحامي»، ووضع لها الحبوب، وحدث نزيف شديد لها، وبعد ذلك انتقلت إلى المستشفى وفقدت جنينها بعد عدة أيام من إقامتها في العناية المركزة، وعلم الطبيب المعالج أن الجنين أجهض بواسطة الحبوب، واقترح أحد اصدقاء صابرين «إلهام» إبلاغ الشرطة لمعرفة من وضع تلك الحبوب لها.

محاولة أخرى أجراها أحمد السعدني «دكتور طارق»، مع سامر المصري «صبحي المحامي»، ليساعده في الحصول على الفيلا والابتعاد عن طريقه، فزاره في مكتبه وتحدث معه عن أمر الفيلا، وأخبره «صبحي المحامي» أنه خالف الاتفاق معه وتصرف دون مراجعة أو علمه.