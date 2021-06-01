حظك اليوم الثلاثاء 1-6-2021 برج الميزان على الصعيدين المهني والعاطفي

مولود برج الميزان يحب اللون الأزرق، ويتصف بالكرم والعدل، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

القمر في منزل العمل الإيجابي يدفعك نحو الإنجاز والبحث عن حلول فعالة لبعض المشاكل الصغيرة.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

فينوس والشمس في منزل الحظ يدفعانك للاهتمام بمن تحب والحفاظ على علاقاتك وتبدو في حالة جيدة.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة العالمية صوفيا لورين، ويوافق تاريخ ميلادها 20 سبتمبر.