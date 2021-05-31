التضامن: التدخين يستنزف 6% من إجمالي دخل الأسرة.. ويصيب صاحبه بالسرطان

أطلق صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطي، برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق، مبادرة بعنوان «اختار صحتك.. اختار حياتك» لتوعية الأطفال والشباب بالآثار السلبية للتدخين، بمراكز الشباب والرياضة وبعض القرى بالمحافظات المختلقة ضمن مبادرة «قرية بلا إدمان» بمناسبة اليوم العالمي للامتناع عن التدخين، الذي يوافق يوم 31 مايو من كل عام.

التوعية بأضرار التدخين وتعاطي المخدرات

وتهدف المبادرة للتوعية بأضرار التدخين وتعاطي المخدرات، خاصة التدخين السلبي وتجنب وجود الأطفال في الأماكن التي يتواجد فيها المدخنين، ورفع وعي النشء بعدم تقليد من يدخنون أو من يتعاطون المخدرات لخطورتها على الصحة، حيث يتم تنظيم فعاليات المبادرة بالتزامن مع المرحلة الجديدة من حملة «انت أقوى من المخدرات» التي أطلقها الصندوق على نسختين لتوعية الشباب والفتيات بأضرار تعاطي المخدرات.

كما تضمنت المبادرة عروض وأنشطة فنية وتلوين الكراسات واستخدام الأساليب الإبداعية التي تتماشى مع المراحل العمرية للأطفال، منها لعبة «السلم والدخان» والتي تبرز أنّ من يدخن ويحاول الوصول إلى درجة متقدمة من خلال السلم لا يستطيع ويرجع للوراء بسبب أنّ التدخين والمخدرات يؤثران على صحته، في حين أنّ الشخص الذي لا يدخن يستطيع أن يحصل على درجات متقدمة ويحقق أهدافه، كما يستطيع أن يفكر بشكل سليم ويتخذ القرار الصحيح عكس من يدخن.

توعية الأطفال من سن 8 إلى 13 عاما

وصرحت وزيرة التضامن الاجتماعي، بأنّ المبادرة تستهدف توعية الأطفال من سن 8 إلى 13 عاما ورفع الوعي بشأن أضرار التدخين خاصة السلبي، وتجنب وجود الأطفال في الأماكن التي يتواجد فيها المدخنين، ورفع وعي النشء بعدم تقليد من يدخنون أو من يتعاطون المخدرات لخطورتها على الصحة.

خطورة التدخين

من جانبه أشار عمرو عثمان مساعد وزير التضامن - مدير صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطي، إلى أنّ خطورة التدخين تكمن في أنّه يضعف الجهاز التنفسي والرئة بشكل كبير في ظل تأكيد منظمة الصحة العالمية بأنّ التدخين يمثل خطرا كبيرا بالنسبة للشخص المدخن في فترة وجود وباء كورونا، وأنّ الشيشة على وجه التحديد تمثل بيئة خصبة لنقل الفيروس إلى مدخنها، كما أنّ السجائر تقلل قدرة الجهاز التنفسي للتصدى لأعراض الفيروس حال الإصابة به، كما أنّ إنفاق الأسرة المصرية المباشر على شراء منتجات التبغ يصل لـ6% من إجمالي الدخل كما يسبب العديد من الأمراض مثل أمراض القلب والرئة والسرطان.

التبغ يتسبب في وفاة نحو 6 ملايين شخص سنويا حول العالم

وأكد عثمان أنّ وباء التبغ يتسبب في وفاة نحو 6 ملايين شخص سنويا حول العالم وفقا لتقرير منظمة الصحة العالمية، بينهم أكثر من 000 600 شخص من غير المدخنين الذين يموتون بسبب استنشاق الدخان بشكل غير مباشر، كما أشار تقرير المنظمة إلى أنّه حال عدم اتخاذ التدابير اللازمة فسيزهق هذا الوباء أرواح أكثر من 8 ملايين شخص سنويا حول العام حتى عام 2030، وستسجل نسبة 80% من هذه الوفيات التي يمكن الوقاية منها في صفوف الأشخاص الذين يعيشون في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.