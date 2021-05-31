«مرسل لسيدة بميت غمر»..تفاصيل إحباط تهريب مخدرات بمطار القاهرة

استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها، تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوى والسلطات الجمركية بقرية البضائع من ضبط 3 طرود بريدية وبداخلها كمية من المواد المخدرة.

وأسفرت التحريات عن تحديد أحد المتهمين القائمين على جلب أحد الطرود المشار إليها (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة قسم شرطة أول الرمل بالإسكندرية)، وباستهدافه أمكن ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة وبحوزته (مبلغ مالي – هاتف محمول).

كما تمكنت الشرطة من تحديد هوية المرسل إليها أحد الطرود (إحدى السيدات– مقيمة بدائرة مركز شرطة ميت غمر بمحافظة الدقهلية)، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المذكورة حال تواجدها بميناء القاهرة الجوى، وبمواجهتها أفادت بعدم علمها بما يحتويه الطرد من مواد مخدرة، وقيام مجهول بإثبات بياناتها على الطرد ليكون بمنأى عن ضبطه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتُكثف الأجهزة الأمنية جهودها لتحديد وضبط المرسل إليه الآخر.