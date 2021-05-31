أستاذ فيروسات بريطاني: لقاح أسترازينيكا آمن والتجلطات بسببه ضئيلة جدا

قال فينسنت إيمري، رئيس فرع جامعة هيرتفوردشاير البريطانية بمصر، بالعاصمة الإدارية الجديدة، أستاذ علم الفيروسات ببريطانيا، إنه من خلال تخصصه في مجال الفيروسات على مدار 18 عاما، يؤكد أن لقاح «أسترازينيكا» لفيروس كورونا، آمن للغاية.

وأشار في تصريحات للصحفيين على هامش افتتاح مبني جامعة هرتفوردشير في مصر، إلى أنه ومن واقع خبراته في مجال الفيروسات، فإن هذه المرحلة شهدت تطورا كبيرا في البحث العلمي المتعلق بمجال تطوير اللقاحات بصفة عامة لمختلف الأمراض، مشيرا إلى أن اللقاحات أثبتت التأثير الجيد في مكافحة الأوبئة، خلال السنوات الماضية، مطالبا بالتوسع فيها الفترة المقبلة للمساهمة والقضاء على فيروس كورونا «كوفيد 19».

وأضاف أستاذ الفيروسات البريطاني، رئيس فرع جامعة هيرتفوردشاير البريطانية بمصر، أن هناك عدد من التحديات تقف أمام تحديد موعد انتهاء وباء كورونا «كوفيد 19»، أبرزها هو أن الأرقام المعلنة لإعداد المصابين في المملكة المتحدة بريطانيا وعدد من دول أوربا في انخفاض حاليا، ومع ذلك ظهرت سلالة جديدة قادمة من الهند، أدت إلى التشديد في تطبيق بعض الإجراءات الاحترازية، كما أن مصر تشهد حاليا انخفاضا في أعداد الحالات المسجلة بخلاف الهند، الملاحظ بها زيادة في إعداد الإصابات، ونأمل مع زيادة قاعدة المطعمين بلقاح كورونا والالتزام بالإجراءات الاحترازية أن تنخفض الإعداد المسجلة والمصابة بفيروس كورونا، ولكنه مستمر لفترة لا نعلم توقيتها.

وتابع، «سوف تستمر التحديات أمام تحديد موعد القضاء على وباء كورونا، ولكن لن نجزم بموعد انتهاء الوباء، ويجب الحرص، وإعادة التطعيم مرة أخرى حال انتشاره مرة أخرى وزيادة الأعداد»، مضيفا أن كورونا ستستمر مثل الإنفلونزا، ولكن بمزيد من السيطرة، مؤكدا أنه يجب الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروس.

وبشأن مأمونية لقاح أسترازينيكا لفيروس كورونا، قال إن اللقاح آمن للغاية، وأن حالات التجلطات التي تم الحديث عنها هي نسبة ضئيلة جدا للغاية، مضيفا أن بصفة عامة اللقاح آمن للغاية، مضيفا أنه لا يمكن استبعاد تحورات الفيروس، مشيرا إلى أن الفترة الماضية شهدنا أيام صعبة بشأن الفيروس ونأمل في التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.