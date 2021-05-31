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فيتنام تخطط لإجراء فحص كورونا لجميع سكان مدينة هوشي: عددهم 9 ملايين

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وكالات
03:59 م | الإثنين 31 مايو 2021
فحص كورونا لأحد المواطنين فى فيتنام

فحص كورونا لأحد المواطنين فى فيتنام

ذكرت وكالة «أسوشيتد برس»، أنَّ السلطات في مدينة هو تشي منه الواقعة بجنوب فيتنام، تخطط لإجراء فحص كورونا لجميع سكانها البالغ عددهم 9 ملايين نسمة.

وتبعًا لذلك سيسمح لمدة أسبوعين لسكان هذه المدينة، الأكبر في فيتنام، بمغادرة منازلهم لأسباب حيوية فقط، فيما تمنع المشاركة في تجمعات تضم أكثر من 10 أشخاص وفقا لقناة «روسيا اليوم».

يُشار إلى أنَّه أعلن في وقت سابق عن اكتشاف نوع جديد من فيروس كورونا في فيتنام، وهو مزيج من السلالتين البريطانية والهندية.

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