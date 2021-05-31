«الصحة»: نسبة مرضى الرعاية المركزة حوالي 72% والمعدلات بدأت تستقر

قال الدكتور شريف وديع، مستشار وزيرة الصحة لشؤون الرعايات، إن حالات الإصابة بفيروس كورونا في انخفاض، والمعدلات بدأت في الاستقرار منذ 15 مايو، ونسب المرضى في الرعاية المركزة في انخفاض، وحتى عدد المرضى الذين يحتاجون إلى أجهزة تنفس انخفض، مشيرا إلى أن نسبة مرضى العزل الداخلي أقل من 40%، ونسبة مرضى الرعاية المركزة حوالي 72%، مضيفا أن 40% فقط من هؤلاء المرضى على أجهزة تنفس اصطناعي.

وأضاف «وديع»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «اليوم» المذاع على قناة «dmc» الفضائية، وتقدمه الإعلامية دينا عصمت، الاثنين، أنه منذ 6 سنوات هناك تطوير واضح لمنظومة الطوارئ في مصر، وفي السنة والنصف الأخيرة ارتفع عدد أسرة العناية المركزة بنسبة 35%.

أما عن مسألة الفطر الأسود، قال مستشار وزيرة الصحة لشؤون الرعايات، إن الفطر الأسود موجود في الأرض منذ الأزل، ونسبة الإصابة به منخفضة جدا، وفي مصر لا توجد حالات تزيد عن عدد أصابع اليد الواحدة، وهذا المرض «موجود، ولم يتغير، ومتخافوش منه، وليس له أي علاقة بالكورونا إلا أنه يصاحب أمراض ضعف المناعة، والأدوية المناعية والسكري غير المنتظم».

وناشد مرضى السكري بتنظيم الغذاء وتلقي العلاج، وعدم الخوف والرهبة من الإصابة بالفطر الأسود.

في سياق منفصل، أكد الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، مستشار وزيرة الصحة والسكان للتميز الإكلينيكي، عدم وجود علاقة بين فيروس كورونا، والإصابة بمرض الفطر الأسود، موضحًا أن الفطر الأسود مرض غير معدي، ويصيب الإنسان بسبب الضعف الشديد في الجهاز المناعي.

جاء ذلك خلال فعاليات الـ«ويبينار العلمي» الذي عقدته وزارة الصحة والسكان، اليوم الاثنين، تحت رعاية الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، برئاسة الدكتور حسام حسني، وبحضور الدكتور إيهاب كمال، مساعد الوزيرة لشؤون التعليم الطبي المهني، وأعضاء اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، وبمشاركة أكثر من 1500 طبيب، وعدد من الأطباء على رأس العمل بالمستشفيات عبر تقنية «الفيديو كونفرانس»، من خلال مراكز التدريب التابعة للوزارة بالمحافظات، للتعريف بالبروتوكول المحدث لعلاج مرضى فيروس كورونا في نسخته الخامسة.