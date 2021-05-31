«أهمية تلقي لقاح كورونا».. ندوة بمعهد الخدمة الاجتماعية في بنها

أكد الدكتور رمضان عرفة مدير عام الإدارة العامة لإعلام القليوبية بالهيئة العامة للاستعلامات، أن الدولة المصرية بذلت جهودًا كبيرة في إطار مساعيها الحثيثة لمواجهة جائحة كورونا، حيث وضعت الخطط والإستراتيجيات الشاملة التي مكنتها من التعامل السريع والفعال مع الأزمة على مختلف الأصعدة، وسارعت الخطى من أجل توفير اللقاحات المختلفة التي ثبتت فاعليتها لتطلق حملة وطنية للتطعيم، بجانب تبني إستراتيجية قومية تعمل على رفع كفاءة المؤسسات الطبية، وتوفير معامل لتلقي اللقاح على مستوى محافظات الجمهورية، بالتزامن مع استمرار التجارب العملية لإنتاج أول لقاح مصري.

جاء ذلك خلال الندوة التثقيفية التي نظمها المعهد العالي للخدمة الاجتماعية ببنها، بالتعاون مع الإدارة العامة لإعلام القليوبية ومديرية الصحة، بحضور الدكتورة سحر فتحي وكيل المعهد لشئون الطلاب والتعليم، ودعاء محمود رمضان مدير إدارة العلاقات العامة، لبحث أهم الوسائل والطرق المساندة التي تسهم في نشر التوعية حول أهمية أخذ لقاح كورونا.

وقال الدكتور أسامة فتحي مدير إدارة مكافحة العدوى بمديرية صحة القليوبية، إن الفئات الممنوع حصولها على اللقاح، هم الأطفال ما دون عمر 16 سنة، ومن يعانون حساسية شديدة تتطلب أخذ حقنة الإبينفرين، بالإضافة إلى الحامل والمرضعة، ومن تخطط للإنجاب خلال شهرين، ومن أصيب بفيروس كورونا خلال 90 يوماً قبل أخذ اللقاح.

واستعرضت الندوة التي شارك فيها شباب الجامعة، خطوات التسجيل على الموقع الإلكتروني، وتتمثل في إدخال البيانات التعريفية كالاسم والرقم القومي وبيانات التواصل مثل رقم الهاتف، «في حالة الأمراض المزمنة، يقوم المواطن بإرفاق صورة من التقارير الطبية الخاصة به»، مع تحديد المحافظة وأقرب وحدة صحية يرغب المواطن في الحصول على اللقاح بها، واستكمالًا للخطوات السابقة، يتم إرسال رمز التحقق للتأكد من صحة الرقم، فضلًا عن التأكد ما إذا كان هناك حساب «واتس آب» خاص بالرقم لسهولة التواصل، وبعدها يقوم المواطن الراغب في التسجيل بإرفاق صورة بطاقة الرقم القومي الخاصة به، ثم يقوم بعد ذلك بالموافقة على 3 إقرارات تشمل موافقته على البيانات التي قام بإدخالها، والبيانات الخاصة باللقاح، وتلقي جرعتي اللقاح، على أن يتم بعد ذلك إعطاء المواطن رقم حفظ خاص به.