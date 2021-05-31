«طمأنة وتحذير في آن واحد»..الصحة: فئة واحدة معرضة لـ«الفطر الأسود»

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد19» بوزارة الصحة والسكان، إن حالات الاشتباه بالفطر الأسود المكتشفة في مصر قليلة للغاية، كما أنه لا داعي للقلق بشأن حالات الاشتباه نظرًا لتواجد الأدوية الخاصة بعلاجه، «نؤكد للمصريين أن عندنا حالات اشتباه ولا توجد خطورة من الفطر الأسود داخل مصر لأنه مرض لا يصيب إلا مرضى نقص المناعة، ومش أي مرضى نقص المناعة، بل مرضى نقص المناعة من الدرجة الشديدة».

وأضاف «حسني»، خلال تصريحات لشاشة «التليفزيون المصري»، أن أحدث الأدوية والبرتوكولات العلاجية من الفطر الأسود متوفرة في مصر، «الفطر الأسود له علاج معروف من قديم الأزل، الأدوية كلها مهما بلغت تكلفتها موجودة داخل وزارة الصحة المصرية»، مشيدًا في الوقت ذاته بقيام وزارة الصحة والسكان بتدريب الأطباء على طريقة التعامل مع مرض الفطر الأسود، معتبرًا ذلك خطوة استباقية من الوزارة وتشكر عليها الدكتورة هالة زايد، حيث إن الحالات في مصر لا تستدعي لوجود دورة تدريبية للأطباء.

وأشار رئيس اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد19» بوزارة الصحة، أنه يجب أن يكون أطباؤنا على أحدث مستوى ويتم تدريبهم بصورة عالية، وهناك دائما دورات تدريبية لكل ما هو جديد في مجال الطب، موضحا أن الفطر الأسود ليس بجديد لكن اهتمام العالم به هو الجديد، كما أن الفطر الأسود ليس متلازما مع فيروس كورونا لكنه متلازما مع نقص المناعة، وإذا تم استخدام برتوكول العلاج بصفة سليمة لا توجد خطورة على المرضى، لكن حال الإفراط في أدوية مثبطة للمناعة يؤدي ذلك إلى نقص المناعة.

وتابع: «بنعدل البرتوكول كتعديل دوري بنعمله كل فترة نتيجة الأبحاث الإكلينكية السريرية، ونناشد السادة الأطباء الذين يتعاملوا مع المرضى خارج نطاق وزارة الصحة والسكان الالتزام بالبرتوكول ولا نزيد من جرعات الكورتيزون عن البرتوكول المحدد عشان نقدر نتقي شر المرض ده».