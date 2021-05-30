فيديو بالإنجليزية.. «قناة السويس» توضح للعالم حقيقة ما حدث مع إيفن جيفن

نشرت هيئة قناة السويس، عبر صفحتها الرسمية على موقع «يوتيوب»، فيلما تسجيليا قصيرا مدته دقيقتان و20 ثانية باللغة الإنجليزية، لتكشف خلاله عن مرور 12 سفينة كبيرة من قافلة الشمال عبر قناة السويس في نفس يوم الحادث، قبل جنوح سفينة «إيفر جيفن» التي ترفع علم دولة بنما.

وذكرت الهيئة في فيلمها، أن حركة الملاحة البحرية كانت تسير بصورة طبيعية خلال الطقس السيء، بدليل مرور 12 سفينة، وذلك قبل حادث الجنوح.

أعلنت هيئة قناة السويس، أمس السبت، عن عقد مؤتمر صحفي ظهر غد الأحد، للجنة المسئولة عن إدارة الملف التفاوضي والقانوني لقضية سفينة الحاويات البنمية العملاقة «إيفر جيفن».

وتضمن الفيلم أيضا، الجهود التي بذلتها الهيئة في العمل على إعادة تعويم السفينة الجانحة، عبر جميع الإمكانيات المتاحة، بمشاركة 600 من أفراد الهيئة، عبر 15 قاطرة ووحدة بحرية، مع «عمل كراكتين تابعتين للهيئة في التكريك لإخراج السفينة من المنطقة الجانحة بها».

وجاء في بيان رسمي لهيئة قناة السويس أن المؤتمر يأتي للتعليق على مستجدات القضية، والرد على التساؤلات الفنية والقانونية المتعلقة بالسفينة، وذلك بمركز المحاكاة والتدريب البحري.

وقضت الدائرة الأولى بالمحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية، برئاسة المستشار هاني علام، رئيس الدائرة الأولى، وعضوية كل من المستشارين محمد الطحاوي، وأحمد رياض، بسكرتارية حامد أحمد السيد، أمس السبت، تأجيل القضية لجلسة 20 يونيو المقبل لمنحهم فرصة للتفاوض.

وكانت المحكمة قد استمعت لطلبات دفاع هيئة قناة السويس، ومحام الشركة المالكة، وطلبا تأجيل القضية لحين التسوية والتفاوض بشكل ودي.