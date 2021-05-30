قناة السويس: سجلنا أعلى إيراد شهري على مدار التاريخ خلال أبريل الماضي

كشف جورج صفوت، المتحدث الرسمي باسم هيئة قناة السويس، أن هناك معدلات إيجابية تحققها هيئة قناة السويس خلال الفترة الأخيرة على مستوى حركة الملاحة داخل القناة، وهو ما يتضح بشكل كبير تحديدا في بيان شهر أبريل الذي أعلنت عنه هيئة القناة منذ أيام، والذي كشف أن القناة سجلت خلاله أعلى إيراد شهري على مدار تاريخها، مصرحا أن هذا الإيراد تخطى حاجز الـ550 مليون دولار أمريكي.

وأضاف «صفوت»، خلال لقائه مع مراسل قناة «extra news»، أن هذا البيان يحمل رسالة طمأنة إيجابية للمجتمع الملاحي الدولي بأكمله، ويوضح قدرة قناة السويس ليس فقط على مستوى التعامل مع الأزمات، ولكن أيضا على مستوى التعافي سريعا من توابع هذه الأزمات، سواء كانت أزمات طبيعية كما حدث جراء وباء كورونا، أو أزمة جنوح السفينة التي تسببت في توقف حركة الملاحة بها لستة أيام.

وصرح المتحدث الرسمي باسم هيئة القناة، أنه فيما يخص أخر تطورات الخلاف القائم بين هيئة قناة السويس وإدارة شركة «إيفرجرين»، حيث تطالب هيئة القناة الشركة بدفع تعويضات تعطيل سفينها للملاحة داخل القناة لحوالي ستة أيام، فقد تم تأجيل الجلسة المنظورة أمام القضاء المصري حول هذا الأمر إلى 20 يونيو، بناء على قرار المحكمة الاقتصادية الإبتدائية بالإسماعيلية، موضحا أن هذا الأمر سيتيح وقت أطول أمام التفاوض الودي بين هيئة القناة وإدارة الشركة.

وأردف أن هيئة قناة السويس أكدت مرارا وتكرارا على سعيها نحو حل هذا الخلاف بطرق ودية، وذلك حفاظا على العلاقات الاستراتيجية مع جميع عملاء القناة، موضحًا أن هذا التأجيل سيتيح الفرصة من جديد أمام التفاوض بصورة ودية وإنهاء هذا الخلاف.