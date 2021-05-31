كشفت مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني، في عدد من المحافظات عن جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2021، وأوضحت المديريات أنه طبقًا لتعليمات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، سيتم عقد الامتحانات ورقيًا في المدارس، وفي لجان مؤمنة ومراقبة جيدًا، مع تكثيف كل الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا، والتنبيه على الطلاب بضرورة ارتداء الكمامة الطبية وعدم خلعها في اللجان الامتحانية، بالإضافة إلى التنبيه على جميع المدارس، بضرورة تخصيص بوابات تعقيم إلكترونية لتعقيم الطلاب والمعلمين قبل دخول المدارس، وتهوية اللجان الامتحانية وتعقيمها جيدًا، للحفاظ على أرواح الطلاب والمعلمين من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2021: يبدأ غدًا في القاهرة

ويبدأ جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2021، غدًَا في محافظة القاهرة، بمادة اللغة العربية والخط والإملاء، في جميع مدارس المرحلة الإعدادية التابعة للمحافظة، وأوضحت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالقاهرة، أن الامتحانات تعقد ورقيًا، مؤكدة أنه تم تكثيف كل الإجراءات الاحترازية والانتهاء من الاستعدادات المتعلقة ببدء الامتحانات، موضحة أنه يؤدي الطلاب يوم الأربعاء الامتحان في مادة الدراسات الاجتماعية، ويعقد امتحان مادة الهندسة يوم الخميس الموافق 3 من شهر يوينو، وامتحان مادة اللغة الإنجليزية، يوم السبت، ويعقد امتحان مادة الجبر والإحصاء، يوم الأحد، وتنتهي الامتحانات بمادة العلوم، الإثنين الموافق 6 يونيو.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2021 يبدأ يوم 5 يونيو في الجيزة

وكشفت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة الجيزة، عن جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2021، موضحة أنه يبدأ يوم السبت الموافق 5 يونيو بمادة اللغة العربية والخط، ثم امتحان مادة اللغة الأجنبية يوم الأحد، وامتحان مادة العلوم يوم الإثنين، والجبر والإحصاء، الثلاثاء، وامتحان الهندسة، يوم الأربعاء، وينتهي الجدول بمادة الدراسات الاجتماعية، يوم الخميس.

امتحانات الشهادة الإعدادية 2021 تعقد ورقيًا

وأضافت المديرية أن الامتحانات ستعقد بالتنسيق مع محافظة الجيزة، وأنه تم التأكيد على جميع الطلاب بضرورة الإجابة على النماذج الاسترشادية التي توفرها الوزارة للتدريب على الامتحانات.