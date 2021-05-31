التعليم: منسق صحي في اللجان الامتحانية لطلاب الدبلومات الفنية 2021

وضعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الرتوش النهائية، لعقد امتحانات الدبلومات الفنية 2021، العلمية والمعملية، يوم السبت المقبل 5 يونيو المقبل، وسط تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية للوقاية من تفشي فيروس كورونا، للحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على العملية الامتحانية.

وأضافت «الوزارة» أن جميع اللجان الامتحانية، سيتم تعقيمها وتطهيرها قبل انطلاق عملية الامتحانات، علاوة على تخصيص منسق صحي في كل لجنة امتحانية لطلاب الدبلومات الفنية.

وقال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفني، إن جميع المديريات التعليمية بمختلف المحافظات، حرصت على الاستعداد الجيد لعقد امتحانات الدبلومات الفنية 2021، وجرى التأكد على جميع المدارس بتكثيف الإجراءات الوقائية المشددة، وتوفير مواد التعقيم اللازمة لتطهير وتعقيم اللجان الامتحانية قبل وبعد أداء الامتحانات، للحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على العملية الامتحانية.

وأكد «مجاهد» في تصريحات لـ«الوطن»، أن نحو 750 ألف طالب وطالبة، سيؤدون امتحانات الدبلومات الفنية 2021، وسط تنفيذ إجراءات صارمة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، موضحا أن إلغاء امتحانات الدبلومات الفنية مستحيل بسبب فيروس كورونا، مشددا على جميع الطلاب والمعلمين والقائمين على الامتحانات بارتداء الكمامات الطبية داخل اللجان الامتحانية، للحد من انتشار فيروس كورونا، وللحفاظ على أرواح الطلاب من خطر الإصابة بعدوي كورونا.

وكان الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفني، أكد أنّ امتحانات الدبلومات الفنية 2021 العملية «صناعي - زراعي - تجاري - فندقي»، سواء العلمية والمعملية أو التحريرية، تبدأ يوم 5 يونيو المقبل وتنتهي يوم 17 من الشهر ذاته، وتبدأ الامتحانات التحريرية يوم 19 يونيو 2021، وتنتهي يوم 1 يوليو المقبل، مؤكدا إلزام جميع الطلاب بارتداء الكمامات الطبية، داخل اللجان الامتحانية وعدم نزعها طوال وقت الامتحان، للحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب.

وأشار «مجاهد» في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، إلى أنّ امتحانات الدبلومات الفنية 2021، ستعقد في جو مناسب للغاية للطلاب، ولن يسمح بدخول أي طالب للجان الامتحان بالتليفون المحمول، وسيتم قياس درجة حرارة الطلاب قبل السماح لهم بدخول لجان الامتحانات، للاطمئنان على صحتهم وأرواحهم من أي مكروه، موضحا أنّ عدد الطلاب داخل اللجان الامتحانية لن يتجاوز 14 طالبًا بكل لجنة فرعية، للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب والعاملين بتلك اللجان.