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محمود مسلم

محافظ دمياط: المراكز التكنولوجية تسلمت 54141  طلب تصالح

كتب:

سهاد الخضري
10:25 م | الإثنين 31 مايو 2021
جانب من اللقاء

جانب من اللقاء

تابعت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، أعمال اللجان والأمانات الفنية المشكلة للبت في طلبات التصالح بمخالفات البناء، وذلك خلال اجتماعها اليوم الاثنين مع نائبها إسلام إبراهيم، واللواء محمد همام، سكرتير عام المحافظة، ورأفت نور، مدير عام الشئون المالية والإدارية، وأحمد درويش، نقيب المهندسين، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن، وأعضاء اللجان والأمانات الفنية والحماية المدنية ومديري عدد من الإدارات المعنية بالديوان العام.

وتناول الاجتماع استعراض آخر المستجدات بملف التصالح فى مخالفات البناء، والإجراءات المتخذة بمعرفة اللجان والأمانات الفنية، حيث تلقت المراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية عدد 54141  طلب تصالح، ممن سددوا قيمة جدية التصالح حتى 31  مارس 2021.

وبحثت المحافظ جميع المحاور المُتعلقة بذلك الملف، والمعوقات التى تواجه الأمانات واللجان الفنية بالمراكز والمدن، وسُبل تذليلها، إذ شددت على العمل طبقاً لمنهجية محددة للانتهاء من إجراءات فحص الملفات المقدمة، والتأكد من استيفائها لكافة الاشتراطات اللازمة، وفقاً لأحكام قانون التصالح واشتراطات السلامة والحماية المدنية وطلاء واجهات المباني.

وأكدت المحافظ على الإسراع في معدلات العمل بذلك الملف الحيوي، الذي توليه الدولة اهتماماً كبيراً، لتقنين أوضاع مخالفات البناء، والتيسير على المواطنين.

وفي السياق، نوهت المحافظ إلى أنه يتم متابعة منظومة العمل أولاً بأول، للوقوف على معدلات الإنجاز بهذا الملف، لافتةً إلى أنه سيتم التواصل مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني لسرعة اعتماد الأحوزة العمرانية لتوابع القرى، من عزب وتجمعات وكتل سكنية قريبة متاخمة، لبحث موقف التصالح فس مخالفات البناء بتلك المناطق.         

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