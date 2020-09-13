مسلم: الحكومة زودت الأحوزة العمرانية.. ومفيش حجة لتطبيق قانون التصالح

قال الكاتب الصحفي محمود مسلم رئيس تحرير جريدة "الوطن"، إن المواطنين البسطاء سيستفيدون من الأموال المتحصلة من تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء.

وأضاف مسلم، خلال حواره مع الإعلامي وائل الإبراشي مقدم برنامج "التاسعة"، عبر القناة الأولى: "بناخد من رجل الأعمال عشان نصرف على المواطن المحتاج، والمواطن الذي لم يذنب، وحتى المواطن المخالف سيستفيد أيضًا، من خلال الإسكان الاجتماعي".

وتابع، أن الحكومة طبقت هذا القانون قبل القضاء على العشوائيات، إذ ستعلن مصر دولة تخلو من المناطق غير الآمنة في عام 2020، كما أنها زودت الأحوزة العمرانية، مستطردًا: "وبالتالي مفيش حجة".

وواصل: "كنت في ألمانيا، وجدت مبنى رسمًا كروكي لمبنى وسألتهم عنه، فقال الناس إنه مبنى تعرض للهدم، ولكي يعاد بناؤه يجب أن يقدم صاحبه شكلًا يرضي عنه المجتمع، ومن حق أي شخص في المجتمع أن يقدم شكوى للحي ضد مظهر المبنى".

وحول المناطق التي تحتوي على مبانٍ مخالفة كثيرة، على غرار منطقة الخصوص، التي استعرضها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أثناء زيارته لمحافظة القليوبية بالأمس، قال رئيس تحرير جريدة "الوطن": "لا إسعاف ولا مطافئ ولا مرور يدخل، ولو حصلت كارثة هيكتبوا في السوشيال ميديا والحكومة دي سابت المناطق وفين التراخيص؟!، ولما نيجي نحل القضية من جذورها الناس تقول بلاش.. إحنا كده مش هنطلع لقدام".