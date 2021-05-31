وزير التنمية المحلية يختتم زيارته للقليوبية بتفقد مشروع إنتاج الـ30 مليون بيضة

تفقد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، واللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، مشروع إنتاج الـ30 مليون بيضة، بمدينة الخانكة، في ختام جولة الوزير لمحافظة القليوبية اليوم الاثنين.

وخلال الجولة، تفقد وزير التنمية المحلية ومحافظ القليوبية بعض عنابر التربية للفراخ وعنابر إنتاج البيض للبيع للسوق المحلي، حيث استمع «شعراوي» و«الهجان» إلى شرح تفصيلي من القائمين على المشروع، فيما يخص المرحلة الحالية والإجراءات القادمة.

كما تم استعراض سير العمل بالمشروع، الذي تقوم المحافظة بتطويره منذ فترة، بهدف رفع كفاءته لزيادة الإنتاجية، وإضافة أنشطة أخرى، واستغلال الأراضي الموجودة.

وقال اللواء محمود شعراوي إن الوزارة تسعى لزيادة الموارد الذاتية للمحافظات، واستغلال الأراضي غير المستغلة في إقامة أنشطة صناعية وتجارية، توفر مزيداً من فرص العمل للمواطنين .

وأضاف وزير التنمية المحلية أن القيادة السياسية تسعى إلى توفير الأمن الغذائي للمواطن المصري،من مختلف احتياجاته الأساسية، والاكتفاء الذاتي من كافة المنتجات الغذائية، وعمل توازن في الأسواق مع القطاع الخاص، فيما يخص أسعار السلع الأساسية للمواطنين.

ومن جانبه، قال محافظ القليوبية إن المحافظة قامت خلال الفترة الماضيه بتطوير مشروع الـ30 مليون بيضة، وزيادة الإنتاجية، بعد أن كان أوشك على تصفيته، وإضافة أنشطة أخرى، واستغلال الأراضي الموجودة بالمشروع، في بعض المشروعات الزراعية والصناعية الأخرى، التي تزيد من موارد المحافظة، وتوفر فرص عمل للشباب.

وأشار الهجان إلي أن هذا المشروع تبلغ الطاقة الانتاجية له حوالي 30 مليون بيضة في العام الواحد، ويتكون من مصنعين للأعلاف، ويصل طاقة كل منهما إلى 5 آلاف طن سنوياً، كما يشمل 2 عنبر تربية، و6 عنابر إنتاج، وتبلغ طاقة العنبر الواحد 22.5 ألف طائر، مؤكداً أن المشروع يساهم في بيع دجاج الأمهات بسعر مناسب للمواطنين.

شارك في الجولة كل من الدكتورة إيمان ريان، والدكتور سمير حماد، نائبا محافظ القليوبية، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، بالإضافة إلى عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بمحافظة القليوبية.