خطوات حجز لقاح كورونا على الموقع الإلكتروني

ناشدت وزارة الصحة المواطنين بالإسراع في التسجيل على موقع لقاح كورونا للحد من انتشار العدوى في البلاد، مؤكدة أنها الجهة الوحيدة التي تقوم بتطعيم المواطنين، وسوف تتخذ كل الإجراءات الوقائية تجاه أي جهة أخرى تروج لتطعيم المواطنين.

وأوضحت الوزارة أن شروط الحصول على لقاح كورونا في مصر تشمل بأن يكون المواطن على علم بجميع الآثار الجانبية والمضاعفات المحتملة الخاصة بتلقي اللقاح، ويقوم الشخص بالإقرار بأنه تلقى شرحا واضحا عن اللقاح، وعلى المتلقي للقاح كورونا الإجابة على ما يقرب من 14 سؤالا تتعلق هذه الأسئلة بالحالة الصحية والتاريخ المرضي له قبل تلقي اللقاح.

خطوات حجز لقاح كورونا

وجاءت خطوات حجز لقاح كورونا على النحو التالي:

1) الدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بحجز لقاح كورونا من هنـــــــــــا.

2) الضغط على خانة التسجيل لطلب اللقاح.

3) اختيار الفئة التابع لها سواء كان العاملين في القطاع الطبي أو أصحاب الأمراض المزمنة أو فئات أخرى.

4) تسجيل البيانات الأساسية المطلوبة الخاصة بالمحافظة وتاريخ الميلاد والرقم القومي والوظيفة والاسم والنوع والمركز الذي ترغب في تلقي اللقاح به والبريد الإلكتروني، ورقم الهاتف الأرضي مع إدخال كود المحافظة، ويجب التأكد من إضافة رقم هاتف مرتبط بتطبيق واتس اب، ويتم إضافة رقم هاتف محمول آخر.

وفي حالة أصحاب الأمراض المزمنة يتم إدخال تفاصيل المرض المزمن المصاب به المواطن بشكل صحيح مع إرفاق صورة بطاقة الرقم القومي وصورة التقارير الطبية الخاصة بالمواطن.

وفي حالة كبار السن يتم إرفاق صورة بطاقة الرقم القومي فقط.

5) يتم قراءة الإقرارات والموافقة عليها.

6) يتم الاحتفاظ برقم الطلب حتى أن يتم التواتصل مع المواطن للحصول على اللقاح.

ويتم الاتصال بالخط الساخن 15335 لمزيد من الاستفسارات عن لقاح كورونا.