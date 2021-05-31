طارق سعدة: «المتحدة» حققت إعجازا وأعادت للإعلام المصري مصداقيته

قال نقيب الإعلاميين طارق سعدة، عضو مجلس الشيوخ، إن المعروف في سوق الإعلام أنه لا يربح، ولكن هناك تغيير بشكل إعجازي حققته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وبالأرقام، لافتا إلى أن الشركة أعلنت أنها حققت مكاسبا وصلت إلى 246 مليون جنيه، بينما كانت الخسائر عندما ضمت عددا من الوسائل الإعلامية إليها أكثر من 460 مليون جنيه، وما تحقق يعتبر إعجاز في الإدارة.

وأضاف «سعدة»، في لقاء مع برنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة «الحياة» الفضائية، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، الإثنين، أن «المتحدة» حاربت القنوات المعادية، وأعادت للإعلام المصري المنافسة والمصداقية، والتفاف الأسرة المصرية لاستقاء الأخبار من الوسائل الإعلامية المصرية، ونافست بقوة في سوق الدراما، وطردت بقوتها الناعمة كل الدول التي فرضت نفسها على الأسرة المصرية من خلال الدراما في الفترة الأخيرة، وعاد المشاهد المصري للدراما المصرية.

وتابع نقيب الإعلاميين، أن الإدارة إذا نجحت تسعى إلى التجويد، والشركة أعلنت عن التجويد في المحتوى، وارتفاع طموحها في الربحية، وإطلاق قناة إخبارية إقليمية للمنافسة الخارجية، وهذه تطلب كوادر كبيرة، وقدرات مالية هائلة، إضافة إلى مضاعفة الإنتاج الدرامي واتساع الدائرة لكتاب السيناريو، والتعاون مع باقي النقابات، وهذا يؤصل إلى الإدارة المؤسسية التي لها هدف واضح.

وأوضح أن صندوق رعاية العاملين في مجال الإعلام سيشهد طفرة كبيرة، وهو يعتبر مظلة تغطي كل الإعلاميين المصريين، ولن يكتفِ فقط بتغطية الرعاية الصحية، ولكن أمور أخرى مثل العجز، أو البطالة، وسيكون هناك اشتراكات للأعضاء في الصندوق، هي أمور ستؤدي إلى انتعاشة وطمأنة لكل العاملين في مجال الإعلام.