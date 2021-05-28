شريف دسوقي ينشر صورة مع نجله على كرسي متحرك: «الحمد لله»

طمأن الفنان شريف دسوقي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» جمهوره على حالته الصحية بعد إجراء عملية بتر قدمه الثلاثاء الماضي.

ونشر «دسوقي» صورة تجمعه بابنه، وعلق قائلا: «الحمدلله»، وظهر خلالها جالسًا على كرسي متحرك ومبتسما عقب إجراء العمليه الجراحية.

الرئيس السيسي يأمر بعلاج شريف علي نفقة الدولة

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي اطمأن على شريف دسوقي وأمر برعايته وصرف معاش استثنائي له، بالإضافة إلى إرساله باقة من الورود إليه فى المستشفى، بعد أن تم نقله من مستشفى الإسكندرية إلى مستشفى دار الشفاء لعلاجه على نفقة الدولة.

واشتهر شريف دسوقي اشتهر بين جمهوره والوسط الفني باسم «سبعبع»، وهو اسم الشخصية التي قدمها خلال مسلسل «100وش»، من بطولة اسر ياسين ونيللي كريم وإخراج كامله أبو ذكري.