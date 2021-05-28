الظهور الأول لابن شريف دسوقي بجانب والده في المستشفى (صورة)

ظهر ابن الفنان شريف دسوقي معه للمرة الأولى عبر ساحات السوشيال ميديا، من خلال صورة جمعت بينهما في مستشفى دار الشفاء التي يخضع فيها الأول للعلاج، نشرها مصمم الإضاءة إبراهيم الفرن عبر صفحته الخاصة على موقع «فيسبوك»، قائلا «شريف الدسوقي وآدم شريف الدسوقي وأحلى صباح الخير».

كان قد خضع الفنان شريف دسوقي لعملية جراحية لبتر قدمه اليسرى، وذلك بعد تدهور حالته الصحية، بسبب تعرضه لإصابة في أثناء تصوير أحد الأعمال الفنية.

وبسبب إصابة الفنان شريف دسوقي بمرض السكر، تدهورت حالة الجرح أكثر، وهو الأمر الذي أدى الى اتخاذ الطبيب المعالج لقرار بتر القدم.

وكان قد اطمأن الرئيس عبد الفتاح السيسي، على صحة الفنان شريف دسوقي وأمر برعايته وصرف معاش استثنائي له، بالإضافة إلى إرساله باقة من الورود إليه فى المستشفى، بعد أن جرى نقله من مستشفى الإسكندرية إلى مستشفى دار الشفاء لعلاجه على نفقة الدولة.