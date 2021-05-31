عضو الأمانة العامة للصحفيين الفلسطينيين يشيد بالدور المصري في بلاده

قال الدكتور رامي الشرافي، عضو الأمانة العامة لنقابة الصحفيين الفلسطينيين، إن زيارة الوفد الأمني، برئاسة مدير المخابرات المصرية، اللواء عباس كامل، إلى فلسطين، كانت زيارة شخص إلى وطنه وبلده في ظل علاقة تاريخية ونسب ومصاهرة بين المصريين والفلسطينيين، مبينا أن مصر معتادة على التدخل في ظل الأزمات والاعتداء من جانب قوات الاحتلال الإسرائيلية، لافتا إلى وجود توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي في الهجوم الأخيرة على غزة من أجل دعم الشعب الفلسطيني.

وأضاف «الشرافي» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «كلمة أخيرة» المذاع على فضائية «on» اليوم الإثنين، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، أنه منذ عام 2017 حيث تمت المصالحة لم يحضر وفد قوي وسط حفاوة كبيرة مثل اليوم، خاصة أن قطاع غزة يمثل العمق الإستراتيجي لمصر، مشيدا بالدور التاريخي الذي قدمته مصر في أزمة غزة الأخيرة.

وأوضح عضو الأمانة العامة لنقابة الصحفيين الفلسطينيين، أن اللقاء اليوم بين كامل والفصائل كان إيجابيا، مبينا أن الشعب المصري قدم نحو 100 ألف شهيد وأسير للقضية الفلسطينية وقضية العرب المركزية.

وأكد عضو الأمانة العامة لنقابة الصحفيين الفلسطينيين، أن كامل أوضح أن مصر ستنشئ مدينة جنوب غزة، وستعمل على إعمار الأماكن المهدمة وبناء البنية التحتية التي دمرها الاحتلال الإسرائيلي، موضحا أن هناك رغبة في أن تكون غزة مثل دبي على شاطئ دبي، مبينا أن كامل يريد أن تكون غزة مصدرا تجاريا.

وأشار عضو الأمانة العامة لنقابة الصحفيين الفلسطينيين، إلى أن مصر قدمت مساعدات من خلال تقديم البضائع والسلع وفتح المستشفيات لعلاج المصابين والجري من جراء الاعتداء على الفلسطينيين، مبينا أنه سيكون هناك حوار جدي كامل للتصالح في مدينة القاهرة، وسيكون الإعمار على أولوية هذه الأمور.

وألمح عضو الأمانة العامة لنقابة الصحفيين الفلسطينيين، إلى أن هناك 16 ألف أسير في السجون الفلسطينية وقد دعمت مصر إمكانية الإفراج عن الأسرى، موضحا أنه سيتم الإفراج عن 1111 شخصا تحاول الفصائل الفلسطينية إخراجهم في أقرب وقت.