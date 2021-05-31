سفير فلسطين: نعلق آمالا كبيرة على تحركات مصر تجاه القضية الفلسطينية

قال السفير دياب اللوح، السفير الفلسطيني بالقاهرة، إن القدس خلقت زخما عربيا وإسلاميا ودوليا من الاهتمام، موضحا أن الفترة الأخيرة شهدت تضامنا عربيا كبيرا مع القضية الفلسطينية، مشيرا إلى أن فلسطين تعلق آمالا كبيرة على التحرك العربي تجاه القضية الفلسطينية على المستوى السياسي والدبلوماسي، خاصة التحرك الذي تقوده مصر بشراكة الكاملة مع المملكة الأردنية الشقيقة.

وأضاف «اللوح»، خلال مداخلة هاتفية، الإثنين، مع قناة extra news، أن الجهود التي قامت بها مصر مؤخرا نجحت في خلق جبهة دولية واسعة عريضة لرصد إدانة العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني بدءا من القدس وحتى غزة، فضلا عن إظهارهم التضامن مع الشعب الفلسطيني خلال تلك المرحلة.

وأشار السفير الفلسطيني بالقاهرة، إلى أنه بالفعل تُبذل حاليا جهود وتُجرى الكثير من الاتصالات المكثفة، وذلك من أجل استثمار كل الفرص المتاحة في هذه المرحلة، أملا في أن يساعد ذلك في خروج المنطقة من حالة الجمود والاحتقان السياسي التي تمر به ووضعها على أعتاب مرحلة جديدة، وانطلاق عملية تفاوضية سياسية جدية حول القضية الفلسطينية الإسرائيلية، لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وكذلك إنهاء الاحتلال الإسرائيلي.

وأردف أن كل هذه الجهود تأتِ في إطار عقد مؤتمر دولي للسلام بمنطقة الشرق الأوسط، برعاية الرباعية الدولية والمجتمع الدولي، موضحا أنه لهذا يرى أن الجهود التي تبذلها مصر مع المملكة العربية السعودية والمملكة العربية الأردنية الهاشمية، وكذلك مع الإدارة الأمريكية وأطراف عربية ودولية أخرى تصب في هذا الاتجاه.

وأوضح أن الوزير عباس كامل والوزير سامح شكري، اللذان زارا رام الله في وقت سابق، أكدا على أن مصر تضع القضية الفلسطينية على رأس جدول أعمال القيادة المصرية، ولهذا تعلق فلسطين على الدور المصري الكبير.