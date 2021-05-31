«الصحة»: إطلاق خدمة تعمل بالذكاء الاصطناعي قريبا

قال المهندس أيسم صلاح، مستشار وزير الصحة لتكنولوجيا المعلومات، إنهم سيطلقون رقم «واتساب» قريبا، يعمل بالذكاء الاصطناعي، يمكن من خلاله للمواطن الاستعلام عن طلب اللقاح الذي سجله، ومعرفة مركز تلقي اللقاح، وإمكانية تسجيل المتابعة للأعراض الجانبية التي تعرض لها.

وأضاف «صلاح»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «مساء dmc» المذاع على قناة «dmc» الفضائية، وتقدمه الإعلامية جاسمين طه، الاثنين، أنه يجري تصنيف الأعراض الجانبية من خفيفة إلى متوسطة إلى شديدة، وإذا كانت شديدة سينقل إلى أقرب مستشفى.

وتابع مستشار وزير الصحة لتكنولوجيا المعلومات، أنه تم تفعيل خدمة تلقي اللقاح في المنزل، وعندما تصل للمواطن رسالة لتلقي اللقاح، يتصل بالخط الساخن، وتذهب إليه سيارة لكي تعطيه اللقاح.

أما من يرغبون في السفر للخارج، أشار إلى أنه يجري الآن تطوير إجراءات للتطعيم، وسيكون هناك مراكز تطعيم مخصصة للمسافرين للخارج، وإصدار شهادة مؤمنة ضد التزوير، وعليها بيانات التطعيم

أما الذين تلقوا أول جرعة ثم أصيبوا بالفيروس قبل تلقي الجرعة الثانية، قال «صلاح»، إنهم سوف يحصلون على الجرعة الثانية بعد مرور 28 يوما بعد التعافي، مشيرا إلى أنه يفضل عند الإصابة بكورونا إبلاغ الخط الساخن لتسجيل هذا الأمر على «السيستم» لتغيير موعد تلقي الجرعة الثانية.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأحد، عن خروج 599 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 191332 حالة.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، والمتحدث الرسمي للوزارة، إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد، هو 261666 من ضمنهم 191332 حالة تم شفاؤها، و15047 حالة وفاة.