أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 1-6-2021 في مصر

استمرت أسعار الدواجن، في تحقيق استقرارا، حيث لم تتغير الأسعار منذ عدة أيام، وذلك بعد أن شهدت تذبذبًا طفيفًا في الأسعار بين ارتفاع وانخفاض، بعد إجازة عيد الفطر المبارك.

وفي هذا الصدد، وفي ضوء ما تقدمه «الوطن»، من خدمات يومية للمتابعين والقراء، نستعرض أسعار الدواجن اليوم بالأسواق المصرية الموافق الثلاثاء 1 يونيو، وتوقعات الغرفة التجارية حول مستقبل بورصة الدواجن وفقا لما ذكره عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية بالقاهرة، لـ«الوطن».

أسعار الدواجن اليوم

وصل سعر الكيلو جرام من الدواجن البيضاء، في المزرعة إلى 27 جنيهًا، وتصل إلى المستهلك بسعر يصل إلى 31.5 جنيه.

وبلغ سعر كيلو الدواجن البلدي نحو 38 جنيهًا من المزرعة، لتصل إلى المستهلك في الأسواق بسعر يتراوح بين 44 إلى 45 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض

واستقرت كرتونة البيض بالمزرعة عند سعر 28.5 جنيه، لتصل إلى المستهلك بسعر 33 جنيهًا.

وتراوح سعر الكتكوت في المزارع ما بين 7 إلى 9 جنيهات.

وسجل الساسو 38 جنيهًا.

وبلغ سعر الأوراك 33 جنيهًا.

ووصل سعر البانيه إلى 65 جنيهًا.

وبلغت أسعار البط اليوم 45 جنيهًا للكيلو، واستقرت أسعار الرومى اليوم عند 45 جنيهًا للكيلو في السوق المحلية، وسجل سعر البط الأبيض إلى 32 جنيها، بينما استقر سعر البط المسكوفي عند 45 جنيها.

أسعار الدواجن في السوق المحلي

- وصل سعر الكيلو جرام من الدواجن البلدي اليوم إلى 36 جنيهًا.

- تراوح سعر الكيلو جرام من الدواجن البيضاء بين 30 إلى 32 جنيهًا.

- وسجل سعر الكيلو جرام من الدبابيس نحو 47 جنيهًا.

- بلغ سعر الكيلو جرام من البط اليوم نحو 43 جنيهًا.

- وصل سعر كيلو كبد الدجاج اليوم الجمعة نحو 47 جنيهًا.

- وبلغ سعر الكيلو جرام من الكبد والقوانص إلى 42 جنيهًا.

- وصل سعر الكيلو جرام من الوراك إلى 40 جنيهًا.

- وصل سعر كيلو البانيه إلى 81 جنيهًا.

- وسجل سعر الكيلو جرام من الشيش طاووك نحو 69 جنيهًا.