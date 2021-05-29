بعد زيادة طن العلف لـ9 آلاف جنيه.. أسعار الدواجن تواصل الارتفاع

وأصلت أسعار الدواجن ارتفاعها لدى تجار التجزئة في جميع المحافظات، تزامنا مع معاناة المربين من عدم تناسب الأسعار مع التكلفة.

من جانبه أرجع عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن فى غرفة القاهرة، في تصريحات خاصة لـ «الوطن» أسباب ذلك إلى ارتفاع أسعار أعلاف الدواجن العالمية التى وصلت لـ 9 آلاف جنيه مقابل 7200 جنيه للطن خلال الأشهر الماضية.

وأكد أن قيام الصين بتخزين 20 مليون طن من خامات الأعلاف مثل فول الصويا والذرة أدى إلى اشتعال الأسعار عالميا، كما أثرت الموجة الحارة والتقلبات الجوية الى نفوق الدواجن وتراجع المعروض أدى لتقليل الحصص الاستيرادية لبعض المستوردين للدواجن المستوردة أدى للضغط على المنتج المحلى.

وأوضح أن خروج عدد كبير من المنظومة أدى لارتفاع تقليل المعروض، والموجود حاليا يقلل من عدد دورات الإنتاج لتصبح واحدة بدلا من 3 دورات.

وتوقع «السيد» استمرار الارتفاع فى أسعار الدواجن مالم تتراجع أسعار الأعلاف وأن السعر سيكسر حاجز 30 جنيها من المزرعة، ما سيؤدي لخروج مزيد من المربين، موضحا أننا نستورد 5 ملايين طن فول صويا سنويا ولا ننتج سوى 100 ألف طن، وهى نسبة ضئيلة، حيث أننا نستورد من الخارج الذرة الصفراء وفول الصويا وغيرها من الأرجنتين والبرازيل وأوكرانيا بكميات كبيرة تصل إلى 8 ملايين طن سنويا وتصل نسبة البروتين من44-47 من المصدر البروتين النباتى العالى.

على الجانب الآخر، أوضح «السيد» في تصريحات لـ«الوطن»، أن قطاع الدواجن يعمل فى ظل ظروف صعبة، ولم تتأثر الأسواق بنقص المعروض بسبب تراجع الطلب، لكن انعكس ذلك على زيادة أسعار الدواجن.

وفى السياق نفسه أكد أن الدواجن فى الأسواق المصرية لا تخزن، وهو ما يعتبر وسيلة ضغط على المربى للتخلص من الإنتاج فيبيع بآلية السعر الموجودة، وعند حدوث أى ارتفاع بأسعار الأعلاف يتعرض صغار المربين وهم الفئة الأكبر فى هذا القطاع لخسارة دوراتهم لنقص السيولة.