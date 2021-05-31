أسعار الدواجن اليوم الاثنين 31-5-2021 في مصر.. الشيش بـ105 جنيهات

استقرت أسعار الدواجن، اليوم الاثنين الموافق 31 مايو الجاري في السوق المحلية، وذلك بعد أن شهدت تذبذبًا طفيفًا في الأسعار بين ارتفاع وانخفاض، على مدار الأيام الماضية.

وفي ضوء ما تقدمه «الوطن»، من خدمات يومية للمتابعين والقراء، نستعرض أسعار الدواجن اليوم بالأسواق المصرية وتوقعات الغرفة التجارية حول مستقبل بورصة الدواجن وملامحها خلال الفترة المقبلة.

أسعار بورصة الدواجن اليوم

وقال عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية بالقاهرة، لـ«الوطن»، إنّ سعر الكيلو جرام من الدواجن البيضاء، استقر في المزرعة عند سعر 27 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر يصل إلى 31.5 جنيه.

فيما بلغ سعر كرتونة البيض بالمزرعة 28.5 جنيه، لتصل إلى المستهلك بسعر 33 جنيهًا، فيما تراوح سعر الكتكوت في المزارع ما بين 7 إلى 9 جنيهات.

وبلغ سعر كيلو الدواجن البلدي نحو 38 جنيهًا من المزرعة، لتباع للمستهلك بسعر يتراوح بين 44 إلى 45 جنيهًا.

وأضاف «السيد»، أنّ الساسو سجّل 38 جنيهًا، والأوراك 33 جنيهًا، والبانيه 65 جنيهًا، وبلغت أسعار البط اليوم 45 جنيهًا للكيلو، واستقرت أسعار الرومى اليوم عند 45 جنيهًا للكيلو في السوق المحلية، ويصل سعر البط الأبيض إلى 32 جنيها، بينما استقر سعر البط المسكوفي عند 45 جنيها.

أسعار الدواجن في السوق المحلي

وارتفعت أسعار الدواجن في السوق المحلي مقارنة بالأسعار المعلنة من الغرف التجارية، لتأتي الأسعار كالآتي..

- وصل سعر الكيلو جرام من الدبابيس إلى 47 جنيهًا.

- بلغ سعر الكيلو جرام من الدواجن البلدي اليوم نحو 36 جنيهًا.

- تراوح سعر الكيلو جرام من الدواجن البيضاء بين 30 إلى 32 جنيهًا.

- وصل سعر كيلو كبد الدجاج اليوم الجمعة نحو 47 جنيهًا.

- وبلغ سعر الكيلو جرام من الكبد والقوانص إلى 42 جنيهًا.

- بلغ سعر الكيلو جرام من البط اليوم نحو 53 جنيهًا.

- وصل سعر الكيلو جرام من الوراك إلى 40 جنيهًا.

- وصل سعر كيلو البانيه إلى 85 جنيهًا.

- وسجل سعر الكيلو جرام من الشيش نحو 105 جنيهًات.