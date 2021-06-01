من إسكندرية لأسيوط.. دكتور علوم ينال الغضب وآخر يفوز بآلاف الدعوات

تشاء الأقدار دائماً أن تصنع فوارق عجيبة، لتوضح رسائل عميقة في ذاتها، هذا هو الأمر الذي حدث خلال الأيام الجارية، بعدما شهدت مواقع التواصل الاجتماعي حدثين مضادين وإن كان القاسم المشترك بينهما هو تعامل طلابي مع أستاذ الكيمياء بكلية العلوم، وإن كان أحدهم في الإسكندرية نال وابلا من الغضب والآخر في أسيوط نال رثاء ومحبة، لتبرهن القصتان على أن السيرة هي الباقية لكل شخص.

حملة ربع مليون غضب لأستاذ الكيمياء بالإسكندرية

في الإسكندرية تحوَّل خبر ترقية الدكتور محمود مرسي أستاذ الكيمياء بكلية العلوم جامعة الإسكندرية، من خبر تقليدي إلى حدث مهم، بعدما شنت مجموعة طلابية حملة غضب على خبر ترقيته عبر صفحة كلية العلوم جامعة الإسكندرية، على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» والتي نتج عنها أكثر من 250 ألف تفاعل بصيغة الغضب.

وتحول المنشور من تهنئة إلى ثورة عارمة ضد أستاذ الكيمياء بكلية العلوم جامعة الإسكندرية، حيث تجاوز 250 ألف حالة غضب خلال 48 ساعة، وهو معدل كبير جداً وغير اعتيادي على الصفحة.

محبة وحزن على وفاة أستاذ الكيمياء بأسيوط

من بحري إلى الصعيد، وبالتحديد في محافظة أسيوط، كان الموقف مغايرا بشكل كبير، حيث نعى طلاب وخريجو كلية العلوم بجامعة أسيوط، بحزن بالغ، وفاة الدكتور أحمد محمد كمال، أستاذ مساعد بقسم الكيمياء بكلية العلوم، وذلك عقب العثور على جثته بشقة سكنية بأحد الأبراج بمنطقة الوليدية بأسيوط، داعين له بالرحمة والمغفرة، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وأشاد طلاب وخريجو كلية علوم جامعة أسيوط، بلين القلب والبساطة التي كان يتمتع بها الفقيد الدكتور أحمد محمد كمال، وأشاد الطلاب خلال التعليقات المختلفة على الصفحات التي قدمت نعي للدكتور الراحل، أنه من أفضل أعضاء هيئة التدريس بكلية العلوم، من حيث طيبة القلب واللطف بالطلاب والأسلوب واللين في التعامل معهم، وتسهيل العملية الدراسية، مشيدين له بالبساطة والابتسامة الدائمة والوجه البشوش.