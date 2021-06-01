10 نصائح مهمة لخفض نسبة الكوليسترول في الدم

يعاني الكثيرون من ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم، الأمر الذي يُعرِّض المريض للإصابة بتصلب الشرايين وأمراض القلب، والكوليسترول هو مركب له الكثير من الوظائف الحيوية في الجسم مثل؛ حماية الخلايا، إعادة إنتاج التالف منها، تصنيع الهرمونات المهمة وتصنيع فيتامين «د» بمساعدة الشمس.

هناك نوعان من الكوليسترول.. الجيد «عالى الكثافة» والضار «منخفض الكثافة»

الدكتورة آمال صبري استشاري التغذية العلاجية تضع عددا من النصائح لخفض الكوليسترول في الدم، موضحة أن هناك نوعين من الكوليسترول، الجيد «عالى الكثافة» أو HDL، والضار«منخفض الكثافة» أو LDL، وعندما يرتفع الكوليسترول الضار، يترسب على جدار الأوعية الدموية مسبباً تصلبها مع أمراض القلب، أما النصائح لخفض الكوليسترول الضار فهي كالتالي:

1- ممارسة الرياضة بانتظام مثل المشي على الأقل 30 دقيقة يومياً لمدة 5 أيام في الأسبوع، وزيادة النشاط البدني، كاستخدام الدرج بدلاً من المصعد، والمشي للمسافات البسيطة بدلاً من استخدام المواصلات، المساهمة في أعمال المنزل.

2-- تقنين كميات الطعام، وذلك باستخدام طبق صغير، يملأ نصفه بالخضار والسلطة وربعه بالبروتين، والربع الأخير بالنشويات الصحية.

3- تجنب الحلويات والسكريات، واستبدالهما بالفاكهة.

4- الحرص على تناول من 8 إلى 10 حصص من الخضار والفاكهة الموسمية، حيث إن محتواها من الألياف الغذائية يخفض من مستوى الكوليسترول وكذلك السكر بالدم، كذلك محتواهم من الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة يحافظ على صحة القلب والشرايين.

5- الحرص على تناول الدهون الصحية غير المشبعة مثل الموجودة في زيت الزيتون وزيت بذرة الكتان أو الزيت الحار، والإقلال من تلك المشبعة كالموجودة في اللحوم ومنتجات الألبان كاملة الدسم، كذلك ينصح بتجنب الدهون المتحولة كالموجودة في الوجبات السريعة.

6- اتباع طرق الطهي الصحية مثل الشوي والطهي على البخار والسلق وتجنب التحمير والقلية.

7- تناول الحبوب الكاملة مثل الشوفان والقمح كامل الحبة والبرغل والفريك وتجنب تلك النشويات البسيطة مثل الدقيق الأبيض.

8- الحرص على تناول الأوميجا 3 الذي يخفض الكوليسترول الضار، وتُعَد الأسماك، خاصة الماكريل والتونة والسردين والسلمون وكذلك المكسرات، أهم مصادره، على أن يتم تناول حفنة واحدة من المكسرات النيئة غير المملحة يومياً لتجنب زيادة الوزن.

9- الحفاظ على الوزن الصحي، وتجنب زيادة الوزن.

10- إضافة الكركم على الطعام.